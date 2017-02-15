За постачання води в ОРЛО вже заплатили 20 млн гривень
Про це на своїй сторінці написала прес-секретар представника України в ТКГ другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.
"В рамках економічної підгрупи триває робота щодо стабілізації водопостачання Луганської області. Заробив механізм розрахунку за поставлену в ОРЛО воду, включаючи погашення заборгованості. З початку січня 2017 року на рахунок Попаснянського водоканалу надійшло 20 мільйонів гривень", - написала вона.
"Слід підкреслити, що погашення заборгованості відбувається виключно в рамках українського законодавства і українського правового поля", - додала Оліфер.
Як відомо, 6 січня вперше задіяли механізм оплати боргу за водопостачання населенню України, що проживає в окремих районах Луганської області.
Тоді комунальному підприємству "Попаснянський районний водоканал" було сплачено частину боргу у сумі 10,5 мільйонів гривень за водопостачання на непідконтрольну Уряду України територію Луганської області.
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