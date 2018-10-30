За вересень Полтораку нарахували надбавок і премії майже на чотири оклади

Матеріальна допомога на оздоровлення у вересні міністру не виплачувалася

Заробітна плата міністра оборони України Степана Полторака за вересень 2018 року становила 71 360 гривень.

Про це повідомили в Міністерстві оборони у відповідь на запит "Українських Новин".

16 тис. грн з нарахованого міністру – це посадовий оклад. Ще 1 760 грн – оклад за звання.

Зарплата першого заступника міністра Івана Руснака становить 50,5 тис. грн, заступників Ігоря Павловського – 49,9 тис. грн, Олега Шевчука – 49,9 тис. грн, Анатолія Петренка – 49,9 тис. грн, а держсекретаря Олександра Дубляна – 75, 9 тис. грн.



Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com

Нагадаємо, на початку жовтня глава Міноборони Степан Полторак був звільнений з військової служби. Президент України Петро Порошенко запропонував йому продовжити керівництво міністерством "у якості цивільного міністра".