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За вересень Полтораку нарахували надбавок і премії майже на чотири оклади

Матеріальна допомога на оздоровлення у вересні міністру не виплачувалася
Заробітна плата міністра оборони України Степана Полторака за вересень 2018 року становила 71 360 гривень.
За вересень Полтораку нарахували надбавок і премії майже на чотири оклади Степан Полторак. Фото: bild.de

Про це повідомили в Міністерстві оборони у відповідь на запит "Українських Новин".

16 тис. грн з нарахованого міністру – це посадовий оклад. Ще 1 760 грн – оклад за звання.

Зарплата першого заступника міністра Івана Руснака становить 50,5 тис. грн, заступників Ігоря Павловського – 49,9 тис. грн, Олега Шевчука – 49,9 тис. грн, Анатолія Петренка – 49,9 тис. грн, а держсекретаря Олександра Дубляна – 75, 9 тис. грн.


Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com

Нагадаємо, на початку жовтня глава Міноборони Степан Полторак був звільнений з військової служби. Президент України Петро Порошенко запропонував йому продовжити керівництво міністерством "у якості цивільного міністра".

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30 10 2018 20:00
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