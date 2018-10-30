БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗаробітна плата міністра оборони України Степана Полторака за вересень 2018 року становила 71 360 гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За вересень Полтораку нарахували надбавок і премії майже на чотири оклади
Матеріальна допомога на оздоровлення у вересні міністру не виплачувалася
Степан Полторак. Фото: bild.de
Про це повідомили в Міністерстві оборони у відповідь на запит "Українських Новин".
16 тис. грн з нарахованого міністру – це посадовий оклад. Ще 1 760 грн – оклад за звання.
Зарплата першого заступника міністра Івана Руснака становить 50,5 тис. грн, заступників Ігоря Павловського – 49,9 тис. грн, Олега Шевчука – 49,9 тис. грн, Анатолія Петренка – 49,9 тис. грн, а держсекретаря Олександра Дубляна – 75, 9 тис. грн.
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Нагадаємо, на початку жовтня глава Міноборони Степан Полторак був звільнений з військової служби. Президент України Петро Порошенко запропонував йому продовжити керівництво міністерством "у якості цивільного міністра".
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30 10 2018 20:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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