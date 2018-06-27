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За всю свою історію українська гривня знецінилася в 14 разів, – НБУ

Одна гривня сьогодні дорівнює семи копійкам гривні зразка 1996 року за рівнем купівельної спроможності
Купівельна спроможність гривні з 1996 року знизилася в 14 разів.
За всю свою історію українська гривня знецінилася в 14 разів, – НБУ Фото: wosir.ua

Про це повідомив директор департаменту грошового обігу Національного банку України (НБУ) Віктор Зайвенко.

"З часу проведення грошової реформи банкнотний ряд в Україні поповнився банкнотами нових номіналів. Чинний номінальний ряд банкнот і монет є надмірним і не повністю відповідає змінам, які відбулися в країні за цей час. Збільшення кількості номіналів збільшує витрати на їхній обіг. Порівняно з 1996 роком купівельна спроможність 1 гривні зараз становить близько 7 копійок, 2 грн – 14 коп., 5 грн – 36 коп., 10 грн – 71 коп.", – цитує Зайвенка "Інтерфакс-Україна".

За його словами, витрати на виготовлення монет дрібних номіналів перевищують їхню вартість.

Нагадаємо, починаючи з 1 липня 2018 року в Україні запроваджується система заокруглення сум при готівкових розрахунках.

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27 06 2018 16:15
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