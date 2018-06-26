В Україні від початку липня заокруглюватимуть суми при розрахунках готівкою, - ІНФОГРАФІКА

У випадку відсутності монет у продавця та покупця товарів, дозволяється округлити суму до сплати до числа, кратного десяти

Починаючи з 1 липня 2018 року в Україні запроваджується система заокруглення сум при готівкових розрахунках.

Якщо сума до сплати складає 12,88 гривень, то у разі відсутності як у продавця, так і покупця дрібних монет, суму округлюватимуть до 12,90 гривень, повідомляє прес-служба НБУ.



Інфографіка: bank.gov.ua

В Нацбанку також повідомляють правила заокруглення сум у чеках:

1) сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

2) сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

З 1 липня припиняють карбувати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, проте з обігу їх не виводитимуть. Цими монетами й надалі можна буде розраховуватись, додає НБУ.

Заокруглення відбуватиметься лише у разі відсутності цих монет у продавця та покупця і лише при розрахунках готівкою.

"У свою чергу підприємства торгівлі та сфери послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій, під час проведення готівкових розрахунків мають зазначати в чеках загальні суми до заокруглення та після заокруглення", - повідомляють в НБУ.

Заокруглення сум у чеках не є знижкою або надбавкою та не може використовуватись як реклама або інший вид стимулювання продажів товарів та послуг.

Запровадження нових правил заокруглення дозволить економити бюджету до 90 мільйонів гривень на рік на карбуванні монет дрібних номіналів, за розрахунками НБУ.