ПОЛІТИКА НОВИНИЗахоплених в Чорному морі і заарештованих в Сімферополі українських військових моряків вивозять з Криму в Москву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заарештованих українських моряків вивозять з Криму
Скільки моряків вже відправлені за межі Криму, не уточнюється
Фото: Reuters
Інформацію виданню "Крим.Реалії" підтвердили адвокати Джеміль Темиш, Еміне Авамілєва і Айдер Азаматов і кримськотатарський активіст Наріман Джелял.
Повідомляється, що орієнтовно моряків вивозять в СІЗО Лефортово.
Поранені моряки, які перебували в Керчі 29 листопада були вивезені до Сімферополя.
Нагадаємо, що трьох поранених українських військових, які перебували в Керченській міськлікарні, виписали 29 листопада.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 11 2018 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата