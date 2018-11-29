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Заарештованих українських моряків вивозять з Криму

Скільки моряків вже відправлені за межі Криму, не уточнюється
Захоплених в Чорному морі і заарештованих в Сімферополі українських військових моряків вивозять з Криму в Москву.
Заарештованих українських моряків вивозять з Криму Фото: Reuters

Інформацію виданню "Крим.Реалії" підтвердили адвокати Джеміль Темиш, Еміне Авамілєва і Айдер Азаматов і кримськотатарський активіст Наріман Джелял.

Повідомляється, що орієнтовно моряків вивозять в СІЗО Лефортово.

Поранені моряки, які перебували в Керчі 29 листопада були вивезені до Сімферополя.

Нагадаємо, що трьох поранених українських військових, які перебували в Керченській міськлікарні, виписали 29 листопада.

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29 11 2018 15:57
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