Заарештованих українських моряків вивозять з Криму Скільки моряків вже відправлені за межі Криму, не уточнюється

Захоплених в Чорному морі і заарештованих в Сімферополі українських військових моряків вивозять з Криму в Москву.

Фото: Reuters

Інформацію виданню "Крим.Реалії" підтвердили адвокати Джеміль Темиш, Еміне Авамілєва і Айдер Азаматов і кримськотатарський активіст Наріман Джелял. Повідомляється, що орієнтовно моряків вивозять в СІЗО Лефортово. Поранені моряки, які перебували в Керчі 29 листопада були вивезені до Сімферополя. Нагадаємо, що трьох поранених українських військових, які перебували в Керченській міськлікарні, виписали 29 листопада.

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