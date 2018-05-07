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Заборона на будівництво Музею Революції Гідності діятиме 2-3 місяці

"Будувати музей не забороняли"
Припис прокурора про заборону будівництва Музею Революції Гідності по вулиці Інститутській в Києві діятиме впродовж 2-3 місяців до завершення слідчих експериментів.
Заборона на будівництво Музею Революції Гідності діятиме 2-3 місяці Фото: AFP

Про це повідомив керівник Департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк, передає "Укрінформ".

"Будувати музей не забороняли. Тимчасово, до завершення слідчих експериментів, прокурор видав заборону на зміну ландшафту", - сказав Горбатюк.

Він додав, що слідчі експерименти планується завершити упродовж 2-3 місяців.

Як писав iPress.ua, музей Революції Гідності 4 липня отримав припис від департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури про заборону будівництва музею та меморіалу на Інститутській.

Нагадаємо, на оголошений Кабінетом Міністрів відкритий анонімний конкурс щодо проектів музею та меморіального комплексу надійшло 66 заявок із 12 країн світу. Найкращий проект меморіалу визначили в лютому 2018 року. Друга стадія конкурсу стосувалася проекту самого музею – вже з урахуванням вигляду меморіальної частини. У фіналі змагалися шість проектів. За результатами в номінації "Музей Революції Гідності" першу премію здобув проект "Штурм пагорба" німецького архітектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архітектори – професор Ян Кляйхус (Jan Kleihues) та Йоганнес Кресснер (Johannes Kressner).

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05 07 2018 13:17
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