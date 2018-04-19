Заборона Telegram: США закликають Росію зупинити обмеження свободи вираження думок

Повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан заявив, що Сполучені Штати Америки "глибоко занепокоєні" через "тривалий тренд обмеження свободи вираження думок" у Росії.

Про це він заявив у Відні після того, як російська влада заборонила доступ до месенджера Telegram, пише "Радіо Свобода".

За його словами, Росія як держава-учасник ОБСЄ повинна дозволити "вільні ЗМІ та свободу вираження поглядів без зайвого втручання уряду".

Він зазначив, що США підтримують заклик представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра переглянути рішення заборонити Telegram.

Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.

Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.

Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.