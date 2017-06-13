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Загиблий на Майдані білорус Жизнєвський посмертно став Героєм України

Батьки Михайла Жизневського отримали Зірку Героя, яку присвоїв їхньому сину Порошенко
Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Герой України Михайлу Жизневському, який загинув на Майдані під час Революції Гідності.
Загиблий на Майдані білорус Жизнєвський посмертно став Героєм України Фото:president.gov.ua

"Він поклав своє життя за нашу і вашу свободу…Для нас Михайло - не іноземець, для нас Михайло - українець в душі", - повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко вручив Зірку Героя батькам Жизневського – Михайлу Петровичу та Ніні Василівні.

Президент подякував від імені українського народу батькам Михайла Жизневського за тверду позицію і тверде розуміння, і витримку в таких складних умовах.

"Пишаюся, що сьогодні до славної когорти українців, які носять звання Герой України приєднався ваш син – великий білорус і великий українець", - додав Порошенко.

Він також  нагадав, що ініціював зміни до законодавства, які були підтримані Верховною Радою і які дозволили вперше в історії присвоїти найвищу нагороду України іноземцю.

Нагадаємо, Верховна Рада України в четвер, 13 квітня, ухвалила закон, який дозволить присвоїти звання Героя України білорусу Михайлу Жизневському і грузинам Давиду Кіпіані та Зурабу Хурцію, які загинули на Майдані.

 

 

 

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13 06 2017 16:38
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