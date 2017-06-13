Загиблий на Майдані білорус Жизнєвський посмертно став Героєм України
"Він поклав своє життя за нашу і вашу свободу…Для нас Михайло - не іноземець, для нас Михайло - українець в душі", - повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко вручив Зірку Героя батькам Жизневського – Михайлу Петровичу та Ніні Василівні.
Президент подякував від імені українського народу батькам Михайла Жизневського за тверду позицію і тверде розуміння, і витримку в таких складних умовах.
"Пишаюся, що сьогодні до славної когорти українців, які носять звання Герой України приєднався ваш син – великий білорус і великий українець", - додав Порошенко.
Він також нагадав, що ініціював зміни до законодавства, які були підтримані Верховною Радою і які дозволили вперше в історії присвоїти найвищу нагороду України іноземцю.
Нагадаємо, Верховна Рада України в четвер, 13 квітня, ухвалила закон, який дозволить присвоїти звання Героя України білорусу Михайлу Жизневському і грузинам Давиду Кіпіані та Зурабу Хурцію, які загинули на Майдані.
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