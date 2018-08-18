Закарпатську область накрила потужна злива, підтоплено вулиці

Увечері в п'ятницю, 17 серпня, потужна злива накрила Рахів Закарпатської області.

Сімох місцевих жителів довелося евакуювати з підтоплених будинків. Людей тимчасово поселили в районну лікарню, де вони переночували, а після спаду води повернуться додому, повідомляє Zaxid.net.

В результаті негоди були підтоплені близько п'ятдесяти будинків, у воді опинилися кілька десятків автомобілів.

В Угорщині розбився мікроавтобус з українцями, внаслідок чого постраждали 13 осіб.

Раніше iPress.ua повідомляв, що після нічної грози у Києві затопило Хрещатик та ряд інших вулиць.