CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУвечері в п'ятницю, 17 серпня, потужна злива накрила Рахів Закарпатської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Закарпатську область накрила потужна злива, підтоплено вулиці
Підтоплено близько 50 будинків, сімох місцевих жителів довелося евакуювати
м. Львів, вул. Сахарова. Фото: zaxid.net
Сімох місцевих жителів довелося евакуювати з підтоплених будинків. Людей тимчасово поселили в районну лікарню, де вони переночували, а після спаду води повернуться додому, повідомляє Zaxid.net.
В результаті негоди були підтоплені близько п'ятдесяти будинків, у воді опинилися кілька десятків автомобілів.
В Угорщині розбився мікроавтобус з українцями, внаслідок чого постраждали 13 осіб.
Раніше iPress.ua повідомляв, що після нічної грози у Києві затопило Хрещатик та ряд інших вулиць.
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