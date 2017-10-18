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Закон про антикорупційний суд ухвалять до кінця року, - Герасимов

Документ буде внесений у Раду найближчим часом
Голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Артур Герасимов стверджує, що законопроект про створення Антикорупційного суду буде ухвалений Радою до кінця 2017 року.
Закон про антикорупційний суд ухвалять до кінця року, - Герасимов Артур Герасимов. Фото: theinsider.ua

"Закон про створення Антикорупційного суду буде ухвалений до кінця року", - заявив він журналістам.

Герасимов зазначив, що Президент Петро Порошенко повністю підтримує створення Антикорупційного суду, інформують "Українські новини".

Законопроект буде внесений у Раду найближчим часом.

Нагадаємо, що Порошенко не захотів зустрітись з депутатами-представниками акції біля Ради, які хотіли дізнатися у нього терміни подання до Верховної Ради законопроекту про створення Антикорупційного суду. Як повідомив Мустафа Найєм, депутати Ради вирішили відкликати законопроект про створення Антикорупційного суду до внесення Порошенком свого.

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18 10 2017 23:14
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