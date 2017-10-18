Закон про антикорупційний суд ухвалять до кінця року, - Герасимов Документ буде внесений у Раду найближчим часом

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Артур Герасимов стверджує, що законопроект про створення Антикорупційного суду буде ухвалений Радою до кінця 2017 року.

Артур Герасимов. Фото: theinsider.ua

"Закон про створення Антикорупційного суду буде ухвалений до кінця року", - заявив він журналістам. Герасимов зазначив, що Президент Петро Порошенко повністю підтримує створення Антикорупційного суду, інформують "Українські новини". Законопроект буде внесений у Раду найближчим часом. Нагадаємо, що Порошенко не захотів зустрітись з депутатами-представниками акції біля Ради, які хотіли дізнатися у нього терміни подання до Верховної Ради законопроекту про створення Антикорупційного суду. Як повідомив Мустафа Найєм, депутати Ради вирішили відкликати законопроект про створення Антикорупційного суду до внесення Порошенком свого.

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