ПОЛІТИКА НОВИНИГолова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Артур Герасимов стверджує, що законопроект про створення Антикорупційного суду буде ухвалений Радою до кінця 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Закон про антикорупційний суд ухвалять до кінця року, - Герасимов
Документ буде внесений у Раду найближчим часом
Артур Герасимов. Фото: theinsider.ua
"Закон про створення Антикорупційного суду буде ухвалений до кінця року", - заявив він журналістам.
Герасимов зазначив, що Президент Петро Порошенко повністю підтримує створення Антикорупційного суду, інформують "Українські новини".
Законопроект буде внесений у Раду найближчим часом.
Нагадаємо, що Порошенко не захотів зустрітись з депутатами-представниками акції біля Ради, які хотіли дізнатися у нього терміни подання до Верховної Ради законопроекту про створення Антикорупційного суду. Як повідомив Мустафа Найєм, депутати Ради вирішили відкликати законопроект про створення Антикорупційного суду до внесення Порошенком свого.
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18 10 2017 23:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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