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Запорізький журналіст Золотарьов отримав умовний термін у справі про сепаратизм

Журналіст заявив, що щиро розкаюється і зробив для себе відповідні висновки
Суд засудив до п'яти років в'язниці умовно колишнього члена організації "Український вибір" і журналіста Павла Золотарьова у справі про сепаратизм.
Запорізький журналіст Золотарьов отримав умовний термін у справі про сепаратизм Павло Золотарьов. Фото: 061.ua

Про це йдеться у вироку суду, повідомляють "Українські новини".

Уродженець Запоріжжя Золотарьов протягом 2016 роки за грошову винагороду вживав заходів для ухвалення на сесіях районних та обласних рад звернень до президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів про розмежування повноважень між центральною і місцевою владою.

Зокрема, організатор фінансував секретарів облрад для вчинення протизаконних дій, сума винагороди посередникам за кожне рішення становила від 60 до 100 тис. доларів.

Зазначені грошові кошти вони отримували від зацікавлених осіб з РФ.

"Навесні 2016 року Золотарьов організував звернення депутатів Володимирецької райради Рівненської області до президента і парламенту щодо розмежування повноважень між урядом і обласними радами регіонів; на початку травня 2016 року - аналогічне звернення депутатів Житомирської обласної ради до депутатів Ради і Кабінету міністрів; восени 2016 року - аналогічне звернення депутатів Івано-Франківської обласної ради до президента та Верховної Ради", - йдеться у повідомленні.

У лютому 2017 року Золотарьова затримали. На суді свою провину він визнав повністю, а також підтвердив фактичні обставини вчиненого злочину.

Золотарьов заявив, що щиро розкаюється у скоєному і зробив для себе відповідні висновки.

Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і засудив його до п'яти років позбавлення волі умовно, без конфіскації майна. При цьому його звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном два роки.

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06 11 2018 14:31
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