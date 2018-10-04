CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВійськова прокуратура і Національна поліція 6 квітня спіймали на хабарі заступника начальника льотної академії Національного авіаційного університету з наземних служб у Кропивницькому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заступник начальника льотної академії НАУ попався на хабарі
Підозрюваного відправлено під домашній арешт
Фото:lustration.org.ua
Він вимагав 18 тисяч гривень за встановлення двох кава-машин на території навчального закладу. Під час отримання другої частини хабара в розмірі 9 тисяч гривень його затримали, повідомляє сайт Генпрокуратури.
Підозрюваного відправили під домашній арешт за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу - одержання неправомірної вигоди.
На сайті льотної академії сказано, що зазначену посаду обіймає Микола Бордюг.
Нагадаємо, що тимчасово виконувача обов'язків ректора НАУ, професора, доктора технічних наук Володимира Харченка затримано 26 серпня за отримання хабара в Києві.
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10 04 2018 13:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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