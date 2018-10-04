Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Заступник начальника льотної академії НАУ попався на хабарі

Підозрюваного відправлено під домашній арешт
Військова прокуратура і Національна поліція 6 квітня спіймали на хабарі заступника начальника льотної академії Національного авіаційного університету з наземних служб у Кропивницькому.
Заступник начальника льотної академії НАУ попався на хабарі Фото:lustration.org.ua

Він вимагав 18 тисяч гривень за встановлення двох кава-машин на території навчального закладу. Під час отримання другої частини хабара в розмірі 9 тисяч гривень його затримали, повідомляє сайт Генпрокуратури.

Підозрюваного відправили під домашній арешт за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу - одержання неправомірної вигоди.

На сайті льотної академії сказано, що зазначену посаду обіймає Микола Бордюг.

Нагадаємо, що тимчасово виконувача обов'язків ректора НАУ, професора, доктора технічних наук Володимира Харченка затримано 26 серпня за отримання хабара в Києві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2018 13:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.