Заступник польського урядовця називає абсурдною інформацію про його зв'язки з РФ

Звинувачення на власну адресу він пов’язує зі своєю нинішньою роботою в Міноборони

Заступник міністра оборони Польщі Бартош Ковнацький називає абсурдними звинувачення на його адресу щодо зв’язків з Росією.

У вівторок видання Frankfurter Allgemeine Zeitung та Gazeta Wyborcza опублікували матеріали про зв’язки Ковнацького з Матеушем Піскорським та Конрадом Ренкасом, лідерами проросійської партії "Зміна". Піскорський перебуває під арештом за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє Onet.pl.

"Ситуація настільки абсурдна і недоречна, що взагалі важко її коментувати. Я був лише спостерігачем на виборах у Росії в 2012 році, про що повідомляв спікеру Сейму і громадськість – на прес-конференції. В цьому немає жодної таємниці", - заявив Ковнацький.

За його словами, організації, які відправили його спостерігати за виборами в Росії, були законно діючими організаціями.

"З панами Ренкасом і Пскорським я не був знайомий ні тоді, ні пізніше. Я лише бачив їх під час того виїзду. Не можу пригадати, щоб доводилося з ними розмовляти", - зазначив заступник міністра оборони.

Звинувачення на власну адресу він пов’язує зі своєю нинішньою роботою в Міноборони.