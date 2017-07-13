Заступник польського урядовця називає абсурдною інформацію про його зв'язки з РФ
У вівторок видання Frankfurter Allgemeine Zeitung та Gazeta Wyborcza опублікували матеріали про зв’язки Ковнацького з Матеушем Піскорським та Конрадом Ренкасом, лідерами проросійської партії "Зміна". Піскорський перебуває під арештом за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє Onet.pl.
"Ситуація настільки абсурдна і недоречна, що взагалі важко її коментувати. Я був лише спостерігачем на виборах у Росії в 2012 році, про що повідомляв спікеру Сейму і громадськість – на прес-конференції. В цьому немає жодної таємниці", - заявив Ковнацький.
За його словами, організації, які відправили його спостерігати за виборами в Росії, були законно діючими організаціями.
"З панами Ренкасом і Пскорським я не був знайомий ні тоді, ні пізніше. Я лише бачив їх під час того виїзду. Не можу пригадати, щоб доводилося з ними розмовляти", - зазначив заступник міністра оборони.
Звинувачення на власну адресу він пов’язує зі своєю нинішньою роботою в Міноборони.
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