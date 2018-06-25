Заступниця голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення подала у відставку

Ольга Герасим'юк просить звільнити її з посади заступниці голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Перша заступниця голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк подала заяву про відставку.

25 червня Ольга Герасим'юк подала голові Нацради Юрію Артеменку заяву про свою відставку "через неможливість працювати прозоро".

У заяві Герасим’юк зазначає:

"Прошу звільнити мене з займаної посади в Національній раді в зв'язку з неможливістю для мене працювати в обставинах, що склалися. На мій погляд у органі створено неприйнятні для незалежної регуляторної діяльності умови.

Склалася негативна морально-етична атмосфера, що унеможливлює прозоре, колегіальне ухвалення рішень, які би сприяли розвитку та зміцненню інформаційної сфери в державі. Робота незалежного регулятора помітно політизується.

Стало можливим поширення з Національної ради офіційним шляхом спотвореної та зманіпульованої інформації, яка носить наклепницький характер. Це наражає й на певні загрози в умовах, коли в суспільстві подібні інформаційні вкиди дезорієнтують активне громадянське суспільство, спрямовуючи його оцінки й дії в хибний бік.

Але основне: така ситуація руйнує головну мету, якій треба служити – під загрозу ставиться сама суть свободи слова, яка навпаки сьогодні потребує піклування й захисту. Ці питання протягом 4 років роботи в Нацраді я піднімала всередині регулятора неодноразово, але ситуація лише загострилася.

Європейські стандарти в медіа, захист незалежності в ухваленні рішень, об'єктивність і прозорість, зрештою етика і мораль – це ті засади, які я буду відстоювати.

Сьогодні я не маю іншого способу, як подати в відставку з органу, де це стало неможливим".



Фото: detector.media

Голова Нацради Юрій Артеменко зазначив, що діяти будуть за законом.

"Член Національної ради має право подати таку заяву. Але за законом рішення про відставку має прийняти Національна рада на своєму засіданні", – цитує Артеменка "Детектор медіа".

Ольгу Герасим'юк обрали членом Нацради за квотою Верховної Ради 4 липня 2014 року. У члени Нацради її висунули депутатська фракція УДАР і Національна спілка журналістів України.

7 липня 2014 року Нацрада обрала своїм головою Юрія Артеменка, а першим заступником голови – Ольгу Герасим'юк.

У регуляторному органі Герасим'юк опікується суспільним мовленням, захистом і розвитком національного аудіовізуального продукту, мовною політикою, правами дітей і спеціальних категорій глядачів і слухачів, громадською радою, іномовленням, зв'язками з Верховною Радою, з РНБО і силовим блоком, з МЗС, із журналістськими та громадськими організаціями, а також міжнародними зв'язками.