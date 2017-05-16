Затримали організатора вбивства журналіста Сергієнка
"Сьогодні, 16 травня, організатор вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнко був затриманий в столиці співробітниками карного розшуку поліції Києва та Черкаської області. Співробітники поліції діяли професійно і оперативно - зловмисник навіть не встиг чинити опір", - повідомив глава Нацполіції України Сергій Князєв, інформує "112.ua".
Нагадаємо, 11 квітня 2017 р. поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства. При проведенні подальших оперативних заходів поліцейські встановили та організатора вбивства журналіста.
47-річного уродженця Вінницької області оголосили в розшук за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), п. 11-12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Для проведення подальших слідчих дій зловмисника доставили в Головне управління Нацполиції в Черкаській області. Поліція перевіряє його на причетність до скоєння інших кримінальних злочинів і встановлює мотив і причини скоєння кримінального злочину. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 в Корсунь-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали Сергієнко. Надалі його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі. Повідомлялося, що на тілі викраденого знайшли сліди тортур.
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