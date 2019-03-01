Затриманому в Росії американцеві пред'явили звинувачення в шпигунстві
"Звинувачення пред'явлене. Уїлан його не визнає", - повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.
Пізніше адвокат Володимир Жеребенков повідомив агентству, що запобіжний захід для Уїлана оскаржено. "Сьогодні я надіслав поштою апеляційну скаргу, в якій прошу Мосміськсуд скасувати рішення про арешт Уїлана і обрати йому інший запобіжний захід - у вигляді застави", - сказав адвокат. Він зазначив, що вид і розмір застави залишено на розсуд суду.
За словами Жеребенкова, Лефортовський суд Москви 29 грудня санкціонував арешт громадянина США до 28 лютого.
Разом з тим, пише "Інтерфакс", адвокат відмовився від коментарів щодо звинувачення свого підзахисного, пославшись на дану ним слідчому підписку про нерозголошення даних слідства.
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