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Затриманому в Росії американцеві пред'явили звинувачення в шпигунстві

Уїлана заарештували до 28 лютого
У Росії слідство пред'явило звинувачення в шпигунстві затриманому громадянину США Полу Уїлану.
Затриманому в Росії американцеві пред Фото: з вільних джерел

"Звинувачення пред'явлене. Уїлан його не визнає", -  повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

Пізніше адвокат Володимир Жеребенков повідомив агентству, що запобіжний захід для Уїлана оскаржено. "Сьогодні я надіслав поштою апеляційну скаргу, в якій прошу Мосміськсуд скасувати рішення про арешт Уїлана і обрати йому інший запобіжний захід - у вигляді застави", - сказав адвокат. Він зазначив, що вид і розмір застави залишено на розсуд суду.

За словами Жеребенкова, Лефортовський суд Москви 29 грудня санкціонував арешт громадянина США до 28 лютого.

Разом з тим, пише "Інтерфакс", адвокат відмовився від коментарів щодо звинувачення свого підзахисного, пославшись на дану ним слідчому підписку про нерозголошення даних слідства.

Нагадаємо,  що у Москві затримали громадянина США Пола Уїлона за підозрою в шпигунстві.
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03 01 2019 20:24
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