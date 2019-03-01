Затриманому в Росії американцеві пред'явили звинувачення в шпигунстві

У Росії слідство пред'явило звинувачення в шпигунстві затриманому громадянину США Полу Уїлану.

"Звинувачення пред'явлене. Уїлан його не визнає", - повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

Пізніше адвокат Володимир Жеребенков повідомив агентству, що запобіжний захід для Уїлана оскаржено. "Сьогодні я надіслав поштою апеляційну скаргу, в якій прошу Мосміськсуд скасувати рішення про арешт Уїлана і обрати йому інший запобіжний захід - у вигляді застави", - сказав адвокат. Він зазначив, що вид і розмір застави залишено на розсуд суду.

За словами Жеребенкова, Лефортовський суд Москви 29 грудня санкціонував арешт громадянина США до 28 лютого.

Разом з тим, пише "Інтерфакс", адвокат відмовився від коментарів щодо звинувачення свого підзахисного, пославшись на дану ним слідчому підписку про нерозголошення даних слідства.