Жахлива ДТП у Києві: постраждали семеро осіб
"Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася 18 листопада на перехресті Газопровідної та Кільцевої: Daewoo та Volkswagen. За попередньою інформацією, Volkswagen рухався від площі Тараса Шевченка та намагався повернути у бік Газопровідної, Daewoo рухався із Пущі-Водиці в бік площі Тараса Шевченка. В аварії постраждало 7 людей лише через те, що водій Volkswagen не надав перевагу у русі під час повороту", - повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
"Під час аварії передній пасажир Volkswagen вилетів на дорогу, але найбільше дісталося водію Daewoo. Його, як і ще п’ятьох, терміново госпіталізували", - відзначать у повідомленні.
За попередньою інформацією, водій Volkswagen перебував у стані алкогольного сп’яніння, але підтвердити або спростувати цю інформацію зможе лише експертиза. Результат тесту водія на приладі "Драгер" показав 1,5 промілле.
Нагадаємо, що вранці 17 листопада, на мосту у Кам'янському Дніпропетровської області через туман зіткнулися 10 автомобілів.
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