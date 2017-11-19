Жахлива ДТП у Києві: постраждали семеро осіб

У Києві внаслідок ДТП, що сталася 18 листопада на Кільцевій, постраждали семеро осіб.

"Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася 18 листопада на перехресті Газопровідної та Кільцевої: Daewoo та Volkswagen. За попередньою інформацією, Volkswagen рухався від площі Тараса Шевченка та намагався повернути у бік Газопровідної, Daewoo рухався із Пущі-Водиці в бік площі Тараса Шевченка. В аварії постраждало 7 людей лише через те, що водій Volkswagen не надав перевагу у русі під час повороту", - повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Під час аварії передній пасажир Volkswagen вилетів на дорогу, але найбільше дісталося водію Daewoo. Його, як і ще п’ятьох, терміново госпіталізували", - відзначать у повідомленні.

За попередньою інформацією, водій Volkswagen перебував у стані алкогольного сп’яніння, але підтвердити або спростувати цю інформацію зможе лише експертиза. Результат тесту водія на приладі "Драгер" показав 1,5 промілле.

Нагадаємо, що вранці 17 листопада, на мосту у Кам'янському Дніпропетровської області через туман зіткнулися 10 автомобілів.