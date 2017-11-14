Жертвами авіаударів у Сирії стали понад півсотні людей

Очевидці повідомляють, що було нанесено три окремих авіаудари

Щонайменше 53 людини загинули внаслідок авіаударів у підконтрольному повстанцям місті Атаріб, розташованому на півночі сирійської провінції Алеппо.

На фото та відео, які поширюють у соціальних мережах, видно масштабні руйнування. Уламки розкидані по вулицях, а люди в паніці рятують поранених. Про це повідомляє ВВС.

Очевидці повідомляють, що було нанесено три окремих авіаудари. Наразі не зрозуміло, хто здійснив атаку – урядові війська Башара Асада чи його союзники росіяни.



Фото: AFP

Ахмед Прімо, журналіст новинного сайту Zaman Al Wasl, який підтримує сирійську опозицію, стверджує, що ракети випустили три російські бойові літаки. За його словами, вони поцілили по ринку із понад сотнею магазинів та повністю його зруйнували.

Місто Атаріб розташоване в районі провінції Алеппо, яка є частиною зони "деескалації", встановленої на початку цього року Росією, Іраном та Туреччиною. Цей район в основному утримується опозиційними силами і групою джихадистів, що раніше входила до Аль-Каїди. Попри режим припинення вогню тут продовжуються бойові зіткнення. В Атарібі проживають десяти тисяч сирійців, які стали вимушеними переселенцями в результаті бойових дій у Сирії.

Нагадаємо, телеканал CNN опублікував відео з безпілотника, на якому продемонстрував величезні руйнування у місті Ракка – "столиці" ІДІЛ в Сирії, звільненій напередодні.