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Жінка збила дитину біля пішохідного переходу в Харкові

Дитина померла в машині "швидкої допомоги"
У Харкові жінка-водій ВАЗ-21111 біля пішохідного переходу збила 10-річного хлопчика.
Жінка збила дитину біля пішохідного переходу в Харкові Фото: з вільних джерел

Він помер у кареті швидкої допомоги дорогою в лікарню.  

Пригода сталася сьогодні близько 14:45 на Московському проспекті в Немишлянському районі Харкова, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліція встановила, що хлопчик перебігав дорогу в недозволеному місці, поруч з пішохідним переходом.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.

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31 07 2018 18:00
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