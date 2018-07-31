CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові жінка-водій ВАЗ-21111 біля пішохідного переходу збила 10-річного хлопчика.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жінка збила дитину біля пішохідного переходу в Харкові
Дитина померла в машині "швидкої допомоги"
Фото: з вільних джерел
Він помер у кареті швидкої допомоги дорогою в лікарню.
Пригода сталася сьогодні близько 14:45 на Московському проспекті в Немишлянському районі Харкова, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліція встановила, що хлопчик перебігав дорогу в недозволеному місці, поруч з пішохідним переходом.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.
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