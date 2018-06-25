Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап заявив, що йде в політику
"Я прийняв рішення залишити журналістику. І йти в політику. Бо я можу зробити ще тисячу журналістських розслідувань. Викрити ще дві тисячі корупціонерів. Але бачу, як рік за роком вони все спокійніше почуваються. І нахабно сміються тобі в обличчя, знаючи, що навіть втративши посаду, влаштують туди свого кума, через якого так само крастимуть наші податки і наше спільне майно. Чим більше їх там, а нас там менше – тим довше триватиме ця безнадія. Тим більше людей поїде з країни. Чим більше нас там, а їх там менше – тим більше шансів на справжні зміни", – заявив Гнап.
Дмитро Гнап закінчив філософський факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Працював кореспондентом, редактором, ведучим новин на каналах СТБ, "Перший національний", UBC. З 2001 до 2007 року був у політичному блоці (згодом партії) "Наша Україна". З 2008 року – голова громадської ініціативи "Комітет прямої дії". У 2012 році заснував агентство журналістських розслідувань "Слідство.інфо". З 2013 року – керівник проекту "Слідство.інфо" на "Громадському ТБ".
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