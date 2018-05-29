Журналіст-розслідувач дослідив, як працювала схема Онищенка по знищенню Яценюка, - ДОКУМЕНТИ

Він детально описує одну зі спецоперацій, яка була організована проти тодішнього прем’єра Арсенія Яценюка із залученням в якості "тарана" колишнього голови Державної фінансової інспекції Миколи Гордієнка. В схемі були задіяні відомі політики. Серед найактивніший - депутати від БПП Сергій Каплін, представники "Свободи" і навіть деякі експерти

Відомий журналіст-розслідувач і блогер Сергій Іванов дослідив, як працює "пекельна кухня" української політики.

"В березні 2015-го голова Державної фінансової інспекції Микола Гордієнко звинуватив уряд у зловживаннях. Його виступ на шоу "Шустер Live" викликав серйозний резонанс, і саме з нього почав розкручуватися маховик однієї з найагресивніших піар-кампаній у новітній історії України", - нагадує Сергій Іванов у своєму блозі.

Він виділив три основних етапи цієї кампанії: "Перший етап - 18-31 березня 2015 року: Основне джерело - "Інтер", який транслював заяви Гордієнка і депутата Юрія Левченка, який першим з політиків долучився до кампанії проти уряду. Реакція ЗМІ на заяву Гордієнка у перший день була неоднозначною, багато хто поставилися з недовірою до його слів, а дирекітор ЦПК Шабунін взагалі назвав його корупціонером. У зв'язку з цим опоненти "партії війни" вирішили задіяти важку артилерію у вигляді медійних зірок-депутатів Сергія Лещенка та Володимира Парасюка. Вже наступного дня до них підключилися "Весті" втікача Гужви, а також канал "112", який пов'язують з членами "сім'ї" Януковича. З 23 березня до кампанії підключається депутат Сергій Каплін, людина Льовочкіна,клієнт московських пропагандистів (докладніше про це - тут). Депутат Каплін вимагає створення парламентської ТСК по заявах Гордієнка. 25 березня резонанс заяв Гордієнка затьмарює перше в історії України затримання на засіданні уряду керівників ДСНС Бочковського і Стоєцького. Навіть потужна кампанія проти Коломойського з боку АП, яка використала для цього медіадепутатів Лещенка, Найєма та інших, не стає топ-темою. Раптом, наприкінці березня, Гордієнко-гейт вщухає, але ненадовго".

"Другий етап - 4-10 квітня. Починається 4 квітня зі звільнення Гордієнка. 7 квітня відбуваються пікети "Свободи" під парламентом, а також "Партії простих людей" Капліна - в урядовому кварталі. Вимоги - створення ТСК та відсторонення прем'єра Яценюка на час розслідування. До кампанії долучаються депутати Борислав Береза, ще одна креатура Льовочкіна, промоушном якого займалася та ж сама московська піар-група (подробиці - тут), Андрій Іллєнко, Ірина Суслова. Не залишається осторонь і Юлія Тимошенко, яка заявляє про необхідність створення ТСК для перевірки діяльності уряду, зокрема, в тарифоутворенні. Тема ТСК стає топовою.

"8 квітня Гордієнка заслуховують в парламенті. З цього моменту другий етап набуває ще більшого резонансу. Телеканал "Інтер" зосереджується винятково на цій темі. Штатні опоблоківські політологи Бортник, Карасьов, Бондаренко в прямих ефірах критикують прем'єра та його партію. Цікаво поводяться представники БПП. Вони ніби дистаніцюються від конфлікту, формально захищаючи уряд, але з висловлювань окремих наближених до Президента політиків зрозуміло, що атаку благословили і на Банковій. Майбутня "жінка 3-го тисячоліття" Ірина Луценко заявляє, що ТСК потрібно створювати, бо "а що приховувати?". Хочеться вірити, що вона буде такою ж транспарентною, коли парламент призначатиме ТСК по діяльності Генпрокурора Луценка", - пише розслідувач.

У пресі, за його даними, Гордієнка захищають переважно видання медіахолдингу Курченка - "КП", "АіФ", а також Гужви - "Весті". Тема обговорюється в ефірі у Савіка Шустера. Ключові антиурядові спікери - депутати Добродомов (людина Льовочкіна, продукт російських піарників) і Сергій Соболєв від "Батьківщини". Другий етап триває менше тижня. З ключових ЗМІ тему тримає в фокусі лише "Інтер", з політиків - депутат Каплін. Потім вібдувається спад внаслідок переключення уваги суспільства на вбивства Бузини та Калашникова, страйк шахтарів і скандал з міністром ПЕК Демчишиним. Попри те, що Демчишин не є квотою Яценюка, саме його звинувачують у потуранні Демчишину. Наприкінці квітня знову все вщухає.

"Третій етап - 14 травня – 5 червня. Перед оприлюденням звіту групи з розслідування заяв Гордієнка починається інформаційна підготовка. Сергій Каплін заявляє про блокування трибуни ВР у разі, якщо групі не продовжать мандат. Паралельно активізувалися антитарифні мітинги під ВР та Кабміном. На "Інтері" ключовим спікером по цій темі виступає Борисла Береза, який 15 травня попросив спікера Гройсмана продовжити термін роботи групи. Термін було продовжено до 2 червня. БПП, який прагне отримати свого прем'єра, знову вирішив посприяти опонентам Яценюка. В якості "торпеди" обраний яскравий представник когнітивного обозу президентської фракції Олег Барна, який покладає на уряд Яценюка відповідальність за всі негаразди в країні, у т.ч. за падіння гривні (хоча за це відповідає НБУ). Що характерно, заяви Гордієнка вже майже не згадуються. 5 червня Береза оприлюднює звіт робочої групи, який не не отримує значного резонансу і не призводить до жодних правових наслідків, що зайвий раз підкреслює справжню мету кампанії", - пише він.

Блогер також опублікував документи - матеріали негласних слідчих дій - "прослушки".

"Мені невідомо, на підставі якої ухвали і в рамках якого провадження вони проводилися, але це не робить їх менш цікавими. Оприлюднюю документи без коментарів, щоб мене не звинуватили у перекручуванні змісту. Читайте, думайте, робіть висновки", – написав він.

У матеріалах "прослушки" фігурують Костянтин Бондарєв, екс-депутат, колишній член політради ВО "Батьківщина", людина з вражаючим кримінальним шлейфом. Бондарєв наближений до Юлії Тимошенко, курує Київ і Київську область. Саме він був виконавцем операції "Гордієнко проти уряду Яценюка". Старикова Ганна, голова Київської обласної ради, член ВО "Батьківщина", Юлія Володимирівна Тимошенко - Юлія Володимірована Тимошенко, Гордієнко Микола Григорович, колишній голова Державної фінансової інспекції.

"На моє переконання, ви мусите знати, як насправді працює пекельна кухня, яку називають укранською політикою. … "Піпл хаває" конспірологію, саме тому в цій концепції ми бачимо таке нагромадження різних жахів і теорій змови - від апокаліпсису до відверто шовіністичної теорії "золотого мільярду". Подібний треш - обгортка, в яку загортаються потрібні сенси і меседжі", - зазначає Сергій Іванов.

Як відомо, олігарх-втікач Олександр Онищенко у кількох своїх інтерв'ю, а також у книзі "Петро П’ятий" зізнається, що профінансував наклепницьку кампанію проти колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. За його словами, кампанія коштувала приблизно $3 млн. на місяць, і тривала майже 10 місяців.