Журналісти написали листа Міноборони через поранення колеги
Приводом для звернення стало поранення оператора каналу "Перший Криворізький" В’ячеслава Вовка під час військових навчань у Кривому Розі.
"Розібратися в тому, що відбулось, має слідство, та вже сьогодні очевидно: правила, які регламентують безпеку журналістів та взагалі цивільних людей під час навчань, мають бути переглянуті", – йдеться у листі.
Автори листа наголошують, що журналісти є незахищеними не тільки фізично, як В’ячеслав Волк, а й репутаційно, як редактор сайту "Перший Криворізький" Софія Скиба, яку після інциденту почали звинувачувати в тому, що її дії призвели до поранення оператора.
Основні вимоги авторів полягають в тому, що Міноборони та командування ЗСУ має, на їхне переконання, забезпечити швидке та незалежне розслідування події, повністю забезпечити лікування та реабілітацію пораненого Волка, ініціювати проведення брифінгів щодо розслідування та круглих столів щодо перегляду протоколів навчань та принципів взаємодії зі ЗМІ.
Крім того журналісти та активісти наполягають на внесенні до законодавства запропонованих змін, які мають унеможливити повторення подібної ситуації та повністю покласти відповідальність за всі події на навчальному майданчику на організаторів.
"Резюмуючи все сказане вище, ще раз підкреслимо: ми, представники ЗМІ та громадськості, прагнемо конструктивної та безпечної взаємодії зі ЗСУ та Міноборони. Ми готові брати участь у розробці нових стандартів взаємодії та принципів безпеки," – додали автори.
Як відомо, 6 липня оператор інформаційного порталу Кривого Рогу "Перший Криворізький" В'ячеслав Вовк отримав вогнепальне поранення в шию під час навчань військовослужбовців, де виявив бажання випробувати себе у ролі статиста.
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