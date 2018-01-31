ЗМІ: КНДР проведе парад ракет перед Олімпіадою, щоб "полякати" американців
Про це повідомляє CNN з посиланням на два дипломатичних джерела, які знайомі із намірами КНДР.
За даними одного із джерел, демонстрації "сотень" снарядів та ракет - це спроба "полякати американців".
Джерела повідомили, що парад, як очікується, включатиме десятки міжконтинентальних ракет "Хвасон-15", які КНДР випробувала вперше в кінці листопада.
Вони також не виключають випробування корейцями якоїсь ракети "в найближчому майбутньому", щоб послати потужний сигнал американським військам, які у даний час розгорнуті в регіоні.
Нагадаємо, 28 листопада Північна Корея провела запуск балістичної ракети "Хвасон-15", яка піднялася у небо на 4500 кілометрів, та перебувала 53 хвилини в повітрі, перш ніж впасти у воду на відстані 210 кілометрів на захід від японської префектури Аоморі.
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