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ЗМІ: КНДР проведе парад ракет перед Олімпіадою, щоб "полякати" американців

Парад, як очікується, включатиме десятки міжконтинентальних ракет "Хвасон-15", які КНДР випробувала вперше в кінці листопада
Північна Корея планує показати десятки ракет дальнього радіуса дії на параді 8 лютого, напередодні Зимових Олімпійських ігор, які пройдуть у Південній Кореї.
ЗМІ: КНДР проведе парад ракет перед Олімпіадою, щоб "полякати" американців Кім Чен Ин. Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє CNN з посиланням на два дипломатичних джерела, які знайомі із намірами КНДР.

За даними одного із джерел, демонстрації "сотень" снарядів та ракет - це спроба "полякати американців".

Джерела повідомили, що парад, як очікується, включатиме десятки міжконтинентальних ракет "Хвасон-15", які КНДР випробувала вперше в кінці листопада.

Вони також не виключають випробування корейцями якоїсь ракети "в найближчому майбутньому", щоб послати потужний сигнал американським військам, які у даний час розгорнуті в регіоні.

Нагадаємо, 28 листопада Північна Корея провела запуск балістичної ракети "Хвасон-15", яка піднялася у небо на 4500 кілометрів, та перебувала 53 хвилини в повітрі, перш ніж впасти у воду на відстані 210 кілометрів на захід від японської префектури Аоморі.

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