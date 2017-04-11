ЗСУ випробували на Херсонщині зенітні ракети середньої дальності

Були зроблені постріли з комплексів "Бук-М1" та "С-300"

У Херсонській області Збройні сили України (ЗСУ) провели випробування зенітних ракет середньої дальності.

В ході навчань загалом було скоєно понад сорока пострілів із зенітних ракетних комплексів "Бук-М1", "С-300" та "Оса". У стрільбах приймали участь як підрозділи українських повітряних сил, так і сухопутних військ, повідомляє прес-служба командування Повітряних сил України.

"4 листопада на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області успішно завершилися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності... Загалом було здійснено 23 постріли зенітними ракетними комплексами "Бук-М1" та "С-300", по 11 безпілотним літальним апаратам типу ВР-3 "Рейс" та по визначених повітряних точкових координатах. Окрім того, було здійснено понад 20 пусків підрозділами Сухопутних військ із зенітно-ракетних комплексів "Оса", - йдеться в повідомленні.

Як заявив командувач Повітряними силами України Сергій Дроздов, в ході навчальних стрільб ЗСУ відпрацювали дії по захисту повітряного простору країни.

"Проведення контрольно-льотних випробувань дало можливість потренувати бойові обслуги безпосередньо під час польового виходу, з метою забезпечення їх подальшого вишколу в питаннях виконання завдань бойового чергування щодо захисту повітряного простору держави", - розповів він.