Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ЗСУ випробували на Херсонщині зенітні ракети середньої дальності

Були зроблені постріли з комплексів "Бук-М1" та "С-300"
У Херсонській області Збройні сили України (ЗСУ) провели випробування зенітних ракет середньої дальності.
ЗСУ випробували на Херсонщині зенітні ракети середньої дальності Фото: facebook.com/kpszsu

В ході навчань загалом було скоєно понад сорока пострілів із зенітних ракетних комплексів "Бук-М1", "С-300" та "Оса". У стрільбах приймали участь як підрозділи українських повітряних сил, так і сухопутних військ, повідомляє прес-служба командування Повітряних сил України.

"4 листопада на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області успішно завершилися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності... Загалом було здійснено 23 постріли зенітними ракетними комплексами "Бук-М1" та "С-300", по 11 безпілотним літальним апаратам типу ВР-3 "Рейс" та по визначених повітряних точкових координатах. Окрім того, було здійснено понад 20 пусків підрозділами Сухопутних військ із зенітно-ракетних комплексів "Оса", - йдеться в повідомленні.

Як заявив командувач Повітряними силами України Сергій Дроздов, в ході навчальних стрільб ЗСУ відпрацювали дії по захисту повітряного простору країни.

"Проведення контрольно-льотних випробувань дало можливість потренувати бойові обслуги безпосередньо під час польового виходу, з метою забезпечення їх подальшого вишколу в питаннях виконання завдань бойового чергування щодо захисту повітряного простору держави", - розповів він.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Збройні сили України провели військові навчання із випробуванням зенітних ракет середньої дальності у Херсонській області біля адміністративного кордону з Кримом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 11 2017 17:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.