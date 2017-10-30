ПОЛІТИКА НОВИНИКористувачі соцмережі Facebook опублікували перші фотографії з місця вбивства учасниці АТО, лейтенанта Збройних сил України Аміни Окуєвої.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З'явилися фото та відео з місця вбивства Окуєвої
Місце розстрілу авто чеченських добровольців Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва у Глевасі зараз огорожено
Фото:facebook.com/groups/hlevakha
Фото оприлюднено у групі Глеваха.укр.
За словами автора світлин Володимира Медушівського, поліція перекрила дорогу між залізничним переїздом Глеваха та Малютянкою, де стався інцидент.
Фото facebook.com/groups/hlevakha, espreso.tv
Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.
За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.
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30 10 2017 23:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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