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З'явилися фото та відео з місця вбивства Окуєвої

Місце розстрілу авто чеченських добровольців Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва у Глевасі зараз огорожено
Користувачі соцмережі Facebook опублікували перші фотографії з місця вбивства учасниці АТО, лейтенанта Збройних сил України Аміни Окуєвої.
З Фото:facebook.com/groups/hlevakha

Фото оприлюднено у групі Глеваха.укр.

За словами автора світлин Володимира Медушівського, поліція перекрила дорогу між залізничним переїздом Глеваха та Малютянкою, де стався інцидент.

Фото facebook.com/groups/hlevakha, espreso.tv

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.

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30 10 2017 23:21
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