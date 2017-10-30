З'явилися фото та відео з місця вбивства Окуєвої Місце розстрілу авто чеченських добровольців Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва у Глевасі зараз огорожено

Користувачі соцмережі Facebook опублікували перші фотографії з місця вбивства учасниці АТО, лейтенанта Збройних сил України Аміни Окуєвої.

Фото:facebook.com/groups/hlevakha

Фото оприлюднено у групі Глеваха.укр. За словами автора світлин Володимира Медушівського, поліція перекрила дорогу між залізничним переїздом Глеваха та Малютянкою, де стався інцидент. Фото facebook.com/groups/hlevakha, espreso.tv Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений. За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.

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