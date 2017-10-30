Адам Осмаєв розповів, що Аміну Окуєву вбили пострілом в голову - ВІДЕО
"Навколо мене все розліталося", - розповідає Адам Осмаєв LB.ua.
Одна з куль потрапила Аміні в голову.
"Я скільки міг проїхав, тому що [нападники] потрапили також в двигун, машина зупинилася. Намагався надати першу допомогу (Аміні), але їй в голову потрапили. Так що ...".
Обстріл він вважає замахом на них обох. І бачить в ньому російський слід.
Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.
Відзначимо, що це вже не перший замах на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. 1 червня 2017 року у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.
Нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва був поранений Окуєвою.
Згодом стало відомо, що кілер, який намагався убити Адама Осмаєва в Києві - пітерський бандит Артур Курмакаєв.
Окуєва потім розповіла, що ФСБ і "кадировці" постійно намагаються ліквідувати її чоловіка.
Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.
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