Адам Осмаєв розповів, що Аміну Окуєву вбили пострілом в голову - ВІДЕО

За його словами, на залізничному переїзді їх машину почали обстрілювати

Аміна Окуєва і Адам Осмаєв перед обстрілом поверталися до Києва з іншого регіону. За кермом автомобіля знаходився Адам.

"Навколо мене все розліталося", - розповідає Адам Осмаєв LB.ua.

Одна з куль потрапила Аміні в голову.

"Я скільки міг проїхав, тому що [нападники] потрапили також в двигун, машина зупинилася. Намагався надати першу допомогу (Аміні), але їй в голову потрапили. Так що ...".

Обстріл він вважає замахом на них обох. І бачить в ньому російський слід.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

Відзначимо, що це вже не перший замах на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. 1 червня 2017 року у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

Нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва був поранений Окуєвою.

Згодом стало відомо, що кілер, який намагався убити Адама Осмаєва в Києві - пітерський бандит Артур Курмакаєв.

Окуєва потім розповіла, що ФСБ і "кадировці" постійно намагаються ліквідувати її чоловіка.

Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.