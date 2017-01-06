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Нападник на Осмаєва живий і дасть свідчення

Кілер знаходиться під охороною
Нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва і був поранений його дружиною Аміною Окуєвою, живий, знаходиться під охороною і дасть свідчення.
Нападник на Осмаєва живий і дасть свідчення

"Цю людину прислали російські спецслужби. Він буде жити. Знаходиться під охороною поліції. Він дасть свідчення і розповість, як російські спецслужби вербують кілерів, як і у випадку з вбивством Павла Шеремета, замахом на мене, і як у випадках інших вбивств і терактів", - повідомив народний депутат з фракції "Народний фронт", радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає "Інтерфакс-Україна".

Геращенко зазначив, що нападник знаходиться під охороною. Місце його перебування засекречено. 

"Ми знаємо, що він буде жити. І ми будемо намагатися не допустити його самогубства", - сказав нардеп. 

У свою чергу народний депутат з фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук повідомив на своїй сторінці в Facebook, що нападника прооперували. 

"Вилучена частина легенів. Лікарня під охороною правоохоронців", - зазначив він.

Також, за його словами, прооперували та пораненого Осмаєва. 

"Зараз повинні переводити з операційної в реанімацію. Стан стабільно важкий. Одна куля застрягла в хребті", - зазначив нардеп.

Мосійчук додав, що дружина потерпілого Окуєва, яка стріляла в кілера, дає свідчення правоохоронним органам.

Нагадаємо, у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину "патріотичну позицію подружжя"

 
 
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01 06 2017 21:17
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