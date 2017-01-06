Стрілянина на Подолі: кілер намагався вбити подружжя добровольців

На Подолі у Києві стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

"В результаті стрілянини на Подолі двоє чоловіків отримали вогнепальне поранення. Подія сталася на вулиці Кирилівській близько 17 години. Наразі встановлено, що кілер хотів вбити екс-бійця полку "Київ" Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва, які з фактично з перших днів агресії стали на захист української держави у лавах добровольчих бататальйонів", - повідомив прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда"

За словами Тракала з'ясовано, що "чоловік (кілер – ред.) представився іноземним журналістом, попередньо домовився із подружжям про зустріч".

Фото:Роман Кравець

"Коли вони сіли в автомобіль невідомий дістав із коробки пістолет Glock і вистрелив у груди Адаму Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета зробила кілька пострілів у стрілка із пістолета Макарова", - повідомили у поліції.

Обох чоловіків наразі доставили у лікарню, їм надають медичну допомогу.

Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину "патріотичну позицію подружжя".

Фото:Роман Кравець

Поліція заявляє, що за попередньою інформацією, чоловік, що представився французьким журналістом нещодавно прибув до України з Росії із Брянської області.

При ньому знайшли документи громадянина України Олександра Дакар. Поліція наразі перевіряє їх.

За попередньою інформацією, Осмаєв у результаті стрілянини отримав два поранення. У відповідь Окуєва зробила чотири постріли у нападника.