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Стрілянина на Подолі: кілер намагався вбити подружжя добровольців

Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину "патріотичну позицію подружжя"
На Подолі у Києві стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.
Стрілянина на Подолі: кілер намагався вбити подружжя добровольців Фото: politeka.net

"В результаті стрілянини на Подолі двоє чоловіків отримали вогнепальне поранення. Подія сталася на вулиці Кирилівській близько 17 години. Наразі встановлено, що кілер хотів вбити екс-бійця полку "Київ" Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва, які з фактично з перших днів агресії стали на захист української держави у лавах добровольчих бататальйонів", - повідомив прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда"

За словами Тракала з'ясовано, що "чоловік (кілер – ред.) представився іноземним журналістом, попередньо домовився із подружжям про зустріч".

Фото:Роман Кравець

"Коли вони сіли в автомобіль невідомий дістав із коробки пістолет Glock і вистрелив у груди Адаму Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета зробила кілька пострілів у стрілка із пістолета Макарова", - повідомили у поліції.

Обох чоловіків наразі доставили у лікарню, їм надають медичну допомогу.

Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину "патріотичну позицію подружжя".

Фото:Роман Кравець

Поліція заявляє, що за попередньою інформацією, чоловік, що представився французьким журналістом нещодавно прибув до України з Росії із Брянської області.

При ньому знайшли документи громадянина України Олександра Дакар. Поліція наразі перевіряє їх. 

За попередньою інформацією, Осмаєв у результаті стрілянини отримав два поранення. У відповідь Окуєва зробила чотири постріли у нападника.

Нагадаємо, у Києві на Подолі сталася стрілянина.
 
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01 06 2017 19:23
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