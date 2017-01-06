Стрілянина на Подолі: кілер намагався вбити подружжя добровольців
"В результаті стрілянини на Подолі двоє чоловіків отримали вогнепальне поранення. Подія сталася на вулиці Кирилівській близько 17 години. Наразі встановлено, що кілер хотів вбити екс-бійця полку "Київ" Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва, які з фактично з перших днів агресії стали на захист української держави у лавах добровольчих бататальйонів", - повідомив прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда"
За словами Тракала з'ясовано, що "чоловік (кілер – ред.) представився іноземним журналістом, попередньо домовився із подружжям про зустріч".
Фото:Роман Кравець
"Коли вони сіли в автомобіль невідомий дістав із коробки пістолет Glock і вистрелив у груди Адаму Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета зробила кілька пострілів у стрілка із пістолета Макарова", - повідомили у поліції.
Обох чоловіків наразі доставили у лікарню, їм надають медичну допомогу.
Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину "патріотичну позицію подружжя".
Фото:Роман Кравець
Поліція заявляє, що за попередньою інформацією, чоловік, що представився французьким журналістом нещодавно прибув до України з Росії із Брянської області.
При ньому знайшли документи громадянина України Олександра Дакар. Поліція наразі перевіряє їх.
За попередньою інформацією, Осмаєв у результаті стрілянини отримав два поранення. У відповідь Окуєва зробила чотири постріли у нападника.
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