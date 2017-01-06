В Києві на Подолі стрілянина: двоє поранених

У Києві на Подолі сталася стрілянина.

Стрілянина сталася під час зустрічі Аміни Окуєвої та ще двох чоловіків. Як зазначили джерела, першим відкрив вогонь саме той чоловік, з яким зустрічалася Окуєва та її товариш, - повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, інформує Укранська правда.

Фото:facebook.com/permalink

У свою чергу управління Нацполіції Києва повідомляє, що встановлює обставини стрілянини на Подолі. "У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення.

Подія сталася на вул. Кирилівській о 16:49. На місці працюють правоохоронці. Лікарі надають допомогу пораненим. Проводяться слідчі дії", - йдеться у повідомленні поліції у Facebook.

Нагадаємо, у Київській області поліцейські затримали 46-річного жителя Броварського району, який влаштував стрілянину, жбурляв цеглу в поліцейську машину, а в салоні свого авто зберігав гранати.