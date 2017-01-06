Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Києві на Подолі стрілянина: двоє поранених

На місці працюють правоохоронці
У Києві на Подолі сталася стрілянина.
В Києві на Подолі стрілянина: двоє поранених Фото:facebook.com/permalink

Стрілянина сталася під час зустрічі Аміни Окуєвої та ще двох чоловіків. Як зазначили джерела, першим відкрив вогонь саме той чоловік, з яким зустрічалася Окуєва та її товариш, - повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, інформує Укранська правда.

Фото:facebook.com/permalink

У свою чергу управління Нацполіції Києва повідомляє, що встановлює обставини стрілянини на Подолі. "У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення.

Подія сталася на вул. Кирилівській о 16:49. На місці працюють правоохоронці. Лікарі надають допомогу пораненим. Проводяться слідчі дії", - йдеться у повідомленні поліції у Facebook.

Нагадаємо, у Київській області поліцейські затримали 46-річного жителя Броварського району, який влаштував стрілянину, жбурляв цеглу в поліцейську машину, а в салоні свого авто зберігав гранати.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 06 2017 18:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.