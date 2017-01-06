На Київщині п'яний екс-міліціонер влаштував стрілянину та жбурляв цеглу в поліцейську машину
Перше повідомлення в поліцію надійшло о 14:50 від сестри дебошира. Вона розповіла, що її брат влаштував у її дворі "п'яні розбірки", погрожує фізичною розправою, стріляє з пістолета, а також побив молотком вантажний автомобіль, повідомляє сайт поліції.
Поліцейські не застали чоловіка на місці, але пізніше розшукали його на одній з вулиць села в його автомобілі. На п'яного водія було складено адмінпротокол, також патрульні вилучили в нього пневматичний пістолет.
"Автомобіль залишився припаркований на узбіччі дороги, а порушник пішов пішки додому", - повідомили в поліції.
Увечері близько 21:15 у поліцію знову надійшло повідомлення від сестри порушника - цього разу він погрожував кинути на подвір'я жінки гранату. Патрульні прибули на місце, а дебошир спробував сховатися у своєму автомобілі, жбурнувши в машину поліцейських цеглу. Незабаром його вдалося наздогнати і затримати. В автомобілі було виявлено дві гранати і запал.
Фото: kv.npu.gov.ua
Окрім того, у затриманого вилучили посвідчення працівника міліції та учасника бойових дій. Як з'ясувалося, його звільнили з органів внутрішніх справ 2004 року.
Фото: kv.npu.gov.ua
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.
Нагадаємо, що в Черкасах в суботу, 11 лютого, ввечері сталася ДТП за участю депутата Черкаської обласної ради, голови фракції партії ветеранів Афганістану Олександра Рибченка. На автомобілі Mercedes він скоїв наїзд на чоловіка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа