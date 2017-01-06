На Київщині п'яний екс-міліціонер влаштував стрілянину та жбурляв цеглу в поліцейську машину

У Київській області поліцейські затримали 46-річного жителя Броварського району, який влаштував стрілянину, жбурляв цеглу в поліцейську машину, а в салоні свого авто зберігав гранати.

Перше повідомлення в поліцію надійшло о 14:50 від сестри дебошира. Вона розповіла, що її брат влаштував у її дворі "п'яні розбірки", погрожує фізичною розправою, стріляє з пістолета, а також побив молотком вантажний автомобіль, повідомляє сайт поліції.

Поліцейські не застали чоловіка на місці, але пізніше розшукали його на одній з вулиць села в його автомобілі. На п'яного водія було складено адмінпротокол, також патрульні вилучили в нього пневматичний пістолет.

"Автомобіль залишився припаркований на узбіччі дороги, а порушник пішов пішки додому", - повідомили в поліції.

Увечері близько 21:15 у поліцію знову надійшло повідомлення від сестри порушника - цього разу він погрожував кинути на подвір'я жінки гранату. Патрульні прибули на місце, а дебошир спробував сховатися у своєму автомобілі, жбурнувши в машину поліцейських цеглу. Незабаром його вдалося наздогнати і затримати. В автомобілі було виявлено дві гранати і запал.



Фото: kv.npu.gov.ua

Окрім того, у затриманого вилучили посвідчення працівника міліції та учасника бойових дій. Як з'ясувалося, його звільнили з органів внутрішніх справ 2004 року.



Фото: kv.npu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Нагадаємо, що в Черкасах в суботу, 11 лютого, ввечері сталася ДТП за участю депутата Черкаської обласної ради, голови фракції партії ветеранів Афганістану Олександра Рибченка. На автомобілі Mercedes він скоїв наїзд на чоловіка.