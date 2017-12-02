У Черкасах п'яний чиновник збив чоловіка
Постраждалий був госпіталізований з черепно-мозковою травмою та іншими тілесними ушкодженнями у лікарню №3.
Інцидент стався біля розважального комплексу Чайка близько 21:00. В результаті наїзду постраждав житель Черкас 1962 року народження. Про це повідомляє видання Про все, з посиланням на прес-офіцера Управління патрульної поліції в Черкасах Зою Вовк.
"Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. В результаті огляду у нього в крові виявили 1,14 проміле алкоголю", - процитувало видання прес-офіцера поліції.
Також, за словами Зої Вовк, свідки події витягли Рибченко з автомобіля та намагалися його затримати. Стверджують, що він відразу кинувся знімати номери зі свого автомобіля. При цьому свідки завдали шкоди його автомобілю.
Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва на вулиці Вадима Гетьмана зіткнулися два авто. Одна жінка загинула на місці. Дев'ять людей відвезли до лікарні.
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