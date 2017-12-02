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У Черкасах п'яний чиновник збив чоловіка

Депутат відразу кинувся знімати номери зі свого автомобіля
У Черкасах в суботу, 11 лютого, ввечері сталася ДТП за участю депутата Черкаської обласної ради, голови фракції партії ветеранів Афганістану Олександра Рибченка. На автомобілі Mercedes він скоїв наїзд на чоловіка.
У Черкасах п Фото: прес-служба Нацполіції

Постраждалий був госпіталізований з черепно-мозковою травмою та іншими тілесними ушкодженнями у лікарню №3.

Інцидент стався біля розважального комплексу Чайка близько 21:00. В результаті наїзду постраждав житель Черкас 1962 року народження. Про це повідомляє видання Про все, з посиланням на прес-офіцера Управління патрульної поліції в Черкасах Зою Вовк.

"Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. В результаті огляду у нього в крові виявили 1,14 проміле алкоголю", - процитувало видання прес-офіцера поліції.

Також, за словами Зої Вовк, свідки події витягли Рибченко з автомобіля та намагалися його затримати. Стверджують, що він відразу кинувся знімати номери зі свого автомобіля. При цьому свідки завдали шкоди його автомобілю.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва на вулиці Вадима Гетьмана зіткнулися два авто. Одна жінка загинула на місці. Дев'ять людей відвезли до лікарні.

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12 02 2017 10:32
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