На місці вбивства Фаріон знайшли гільзу від спортивної кулі, не бойової – МВС

Поліція опрацювала відео з 170 камер відеоспостереження.

На місці вбивства Ірини Фаріон знайшли гільзу від спортивної кулі, не бойової. Про це сьогодні, 26 липнв, на брифінгу повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Він заявив, що наразі гільза перебуває на експертизі.

"Ми знаємо, що ці кулі поступали в Україну в 2017-2018 роках у кількості 1 мільйон штук. Специфічна куля, не бойова. Ми маємо встановити, де ця куля була придбана, можливо, на чорному ринку", - сказав міністр.

За словами Клименка, ідентифікувати особу підозрюваного у вбивстві було важко, адже на фото, з яким працювала поліція, значна частина обличчя була закрита панамою та окулярами.

Під час слідства було опитано понад 900 свідків, опрацьовано відео з 170 камер відеоспостереження. Також слідство відпрацювало понад 80 людей, схожих за зовнішністю.

"Наразі встановлено хронометраж, таймінг життя затриманого підозрюваного протягом 10 днів у Львові. Відомо, що хлопець приїхав до Львова 9 липня і поїхав з міста 21 липня. У Львові він змінив 3 місця проживання. Під час винайму житла та стеження за Фаріон маскувався, перевдягався. Речі, в яких скоїв злочин, переслав поштою, не віз з собою", - зазначив він.

Журналістам на брифінгу показали відео, як підозрюваний йде до місця, де стояла Фаріон, вже вдягнувши рукавички. Сам момент вбивства на відео не зафіксовано тому, що камера не захватила те місце.

На відео видно, що Фаріон спокійно стояла в очікуванні таксі. Нападник підійшов до неї на відстань не більше 2-х метрів.

Нагадаємо, що вчора, 25 липня, в Дніпрі було затримано підозрюваного у вбивстві Фаріон.