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Під Києвом вбили Аміну Окуєву

Її чоловік Адам Осмаєв був поранений
У Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула.
Під Києвом вбили Аміну Окуєву Фото: politeka.net

За словами радника глави МВС Антона Геращенка, автомобіль, в якому перебувала Окуєва і Осмаєв, був обстріляний на залізничному переїзді біля населеного пункту Глеваха. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

"Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. В результаті отриманих поранень Аміна загинула. Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити. Я тільки що говорив з ним по телефону", - написав Геращенко у Facebook.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Нагадаємо, що це вже не перший замах на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. 1 червня 2017 року у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

Зазначимо, нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва був поранений його дружиною Аміною Окуєвою.

Згодом стало відомо, що кілер, який намагався убити Адама Осмаєва в Києві - пітерський бандит Артур Курмакаєв.

Окуєва потім розповіла, що ФСБ і "кадировці" постійно намагаються ліквідувати її чоловіка.

Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.

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30 10 2017 21:08
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