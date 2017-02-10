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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
02 10 2017 12:21

Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Загинуло понад 20 людей, 100 осіб поранено
Getty Images оприлюднила перші фото з місця події.
Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ Фото: Getty Images / ТСН


Фото: Getty Images


Фото: Getty Images


Фото: Getty Images


Фото: Getty Images


Фото: Getty Images


Фото: Getty Images


Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у Лас-Вегасі на музичному фестивалі відбулася стрілянина.

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