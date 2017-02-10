CУСПІЛЬСТВО ФОТОGetty Images оприлюднила перші фото з місця події.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
02 10 2017 12:21
Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
Загинуло понад 20 людей, 100 осіб поранено
Фото: Getty Images / ТСН
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Нагадаємо, що у Лас-Вегасі на музичному фестивалі відбулася стрілянина.
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