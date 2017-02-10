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Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ Загинуло понад 20 людей, 100 осіб поранено Getty Images оприлюднила перші фото з місця події.

Фото: Getty Images / ТСН



Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images Нагадаємо, що у Лас-Вегасі на музичному фестивалі відбулася стрілянина.

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