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Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО

Серед людей постраждалих немає
У Слов'янську під час смолоскипної ходи активістів в пам'ять про Героїв Крут стався вибух. Постраждала будівля медичного закладу.
Під час смолоскипної ходи у Слов Фото: dn.npu.gov.ua

"Вибух пролунав за 100 метрів від смолоскипної ходи в пам'ять про Героїв Крут, яка в цей час проходила від площі Соборної вулицею Шевченка. За попередніми даними, причиною вибуху став вибухопакет. Пошкоджені вікна медичного закладу, ніхто не постраждав", – повідомляє прес-центр ГУ НП в Донецькій області.

На місце події виїхали начальник Слов'янського відділу поліції Сергій Альошин, слідчо-оперативна група відділу поліції і вибухотехніки.

Нагадаємо, Києвом пройшла смолоскипна хода на честь 99-річчя бою під Крутами.

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29 01 2017 21:34
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