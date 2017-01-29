Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО Серед людей постраждалих немає

У Слов'янську під час смолоскипної ходи активістів в пам'ять про Героїв Крут стався вибух. Постраждала будівля медичного закладу.

Фото: dn.npu.gov.ua

"Вибух пролунав за 100 метрів від смолоскипної ходи в пам'ять про Героїв Крут, яка в цей час проходила від площі Соборної вулицею Шевченка. За попередніми даними, причиною вибуху став вибухопакет. Пошкоджені вікна медичного закладу, ніхто не постраждав", – повідомляє прес-центр ГУ НП в Донецькій області. На місце події виїхали начальник Слов'янського відділу поліції Сергій Альошин, слідчо-оперативна група відділу поліції і вибухотехніки. Нагадаємо, Києвом пройшла смолоскипна хода на честь 99-річчя бою під Крутами.

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