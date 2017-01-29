Києвом пройшла смолоскипна хода на честь 99-річчя бою під Крутами, – ВІДЕО Марш приурочено до 99-ї річниці вшанування пам’яті Героїв Крут у Києві

У Києві відбувся традиційний марш до 99-ї річниці вшанування пам’яті Героїв Крут та реконструкція бою за завод "Арсенал" наприкінці січня 1918 року.

Фото: hromadske.ua

У Києві на честь 99-річчя бою під Крутами відбулася пам’ятна хода. Вона рушила від станції метро Арсенальна до Аскольдової могили, де розташований постамент пам'яті Героїв Крут, повідомляє "Громадське". У марші взяли участь волонтери, військові, громадські активісти, ліцеїсти училища ім. Богуна і кияни. Також, біля станції метро "Арсенальна" відбулося відтворення бою за Арсенал. Подивитись на реконструкцію прийшло близько 500 людей. Нагадаємо, 1 січня у Києві пройшла смолоскипна хода на честь107-ї річниці з дня народження лідера ОУН Степана Бандери.

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