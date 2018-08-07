"Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією

"Ця перемога за "Динамо" і за Україну"

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записали відеозвернення після перемоги над Росією в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 (2: 2, 4: 3 пен.).

Футболісти картатих не стримували своїх емоцій після матчу, екс-гравці київського Динамо Домагой Віда і Огнєн Вукоєвич присвятили перемогу над командою Черчесова Україні і київському клубу.

"Слава Україні, давай, давай!", - заявив Віда.

"Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!", - додав Вукоєвіч.

Обидвоє хорватів говорили російською мовою. Віда виступав за київське "Динамо" з 2013-го по 2018 рік. Вукоєвич - з 2008-го по 2015-й.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу збірна Росії поступилася Хорватії після серії післяматчевих пенальті 2:2 (пен. 3:4).