ВІДЕОЗахисник збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записали відеозвернення після перемоги над Росією в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 (2: 2, 4: 3 пен.).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
"Ця перемога за "Динамо" і за Україну"
Фото: Getty Images
Футболісти картатих не стримували своїх емоцій після матчу, екс-гравці київського Динамо Домагой Віда і Огнєн Вукоєвич присвятили перемогу над командою Черчесова Україні і київському клубу.
"Слава Україні, давай, давай!", - заявив Віда.
"Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!", - додав Вукоєвіч.
Обидвоє хорватів говорили російською мовою. Віда виступав за київське "Динамо" з 2013-го по 2018 рік. Вукоєвич - з 2008-го по 2015-й.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу збірна Росії поступилася Хорватії після серії післяматчевих пенальті 2:2 (пен. 3:4).
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08 07 2018 00:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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