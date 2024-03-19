Конституційний суд Хорватії заборонив проросійському президенту балотуватися на посаду прем'єр-міністра

Суд постановив, що президент за визначенням є "позапартійною особою" і йому не дозволено брати участь у політичній діяльності будь-якої політичної партії.

Конституційний суд Хорватії заборонив проросійському президенту Зорану Мілановичу балотуватися на посаду премʼєр-міністра до закінчення терміну його президентства в лютому 2025 року.

Про це повідомляє Politico.

Суд постановив, що президент за визначенням є "позапартійною особою" і йому не дозволено брати участь у політичній діяльності будь-якої політичної партії.

Відповідаючи на рішення суду через кілька годин, Міланович дав зрозуміти, що навіть якщо він погодиться з обмеженнями передвиборчої кампанії, він збереже свої амбіції стати наступником свого запеклого суперника, прем’єр-міністра Андрея Пленковича , на виборах наступного місяця.

"Це державний переворот — вони намагаються перешкодити волі хорватських виборців. Я буду премʼєр-міністром, але я не скажу цим неосвіченим бандитам, як я збираюся це зробити", — відреагував на рішення суду Міланович.

Зоран Міланович, який нині є президентом Хорватії, 15 березня оголосив про кандидування на пост премʼєр-міністра від опозиційної Соціал-демократичної партії (СДП) на парламентських виборах у квітні.

Посада президента у Хорватії має переважно церемоніальний характер, утім Міланович формально є верховним головнокомандувачем Збройних сил. Його премʼєрство може мати наслідки для Європейського Союзу. Хорватія, яка за премʼєр-міністра Андрея Пленковича є рішучою прихильницею України, може змінити цю позицію з проросійським лідером.

Раніше президент Хорватії виступав проти прийому Фінляндії і Швеції до НАТО, а також проти навчання українських військ у Хорватії в рамках зусиль ЄС. Міланович також критикував західні країни за постачання Україні танків й іншого озброєння, заявивши, що ці зусилля лише продовжать війну.