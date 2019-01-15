У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
На повторі у плеєрі художник увімкнув пісню "Africa" каліфорнійського гурту Toto. Так він хоче, аби пісня грала "вічно", повідомляє BBC.
"Деякі громадяни Намібії люблять цю пісню, а деякі кажуть, що це найгірша інсталяція у світі. Я думаю, що це найкращий комплімент. Я хотів вшанувати цю пісню та фізично зробити "Africa" в Африці", - розповів автор ідеї.
Для інсталяції художник обрав невідоме нікому місце у найстарішій пустелі світу - за різними даними, пустельні чи напівпустельні умови в Намібі панують від 55 до 80 мільйонів років.
Сіденторф сподівається, що цей трек лунатиме в Намібі наступні 55 мільйонів років.
"Частини інсталяції були обрані настільки міцними, наскільки це було можливо. І я певний, що суворі умови пустелі її не знищать", - сказав автор.
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