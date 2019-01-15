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У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"

Художник сподівається, що цей трек лунатиме в Намібі наступні 55 мільйонів років
Африканський художник Макс Сіденторф встановив у пустелі Наміб колонки на сонячних батареях та підключив їх до MP3-плеєра.
У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa" Фото: скріншот

На повторі у плеєрі художник увімкнув пісню "Africa" каліфорнійського гурту Toto. Так він хоче, аби пісня грала "вічно", повідомляє BBC.

"Деякі громадяни Намібії люблять цю пісню, а деякі кажуть, що це найгірша інсталяція у світі. Я думаю, що це найкращий комплімент. Я хотів вшанувати цю пісню та фізично зробити "Africa" в Африці", - розповів автор ідеї.

Для інсталяції художник обрав невідоме нікому місце у найстарішій пустелі світу - за різними даними, пустельні чи напівпустельні умови в Намібі  панують від 55 до 80 мільйонів років.

Сіденторф сподівається, що цей трек лунатиме в Намібі наступні 55 мільйонів років.

"Частини інсталяції були обрані настільки міцними, наскільки це було можливо. І я певний, що суворі умови пустелі її не знищать", - сказав автор.

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15 01 2019 13:43
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