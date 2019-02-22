Жителі хоспісу на Львівщині потребують книг

Волонтери, які опікуються мешканцями хоспісу у містечку Угнів Сокальського району, що на Львівщині, просять небайдужих поділитися книгами. Кажуть, їх там дуже потребують.

Деякі з них тут зимують, а навесні сусіди, небайдужі привозять їх до рідних домівок.

"Ми періодично навідуємося в хоспіс, привозимо необхідне. Цього разу виконуюча обов’язки головного лікаря Неля Мазур попросила, щоб ми обов'язково привезли книги. Бо всі ті, що є в хоспісі, старенькі вже перечитали", – розповідає волонтерка Тетяна Криворучко-Фалат, інформує LMN.

"У хоспісі є кімната для дозвілля – з телевізором, диваном. Там стоїть і шафа для книжок. Усі жителі – і чоловіки, і жінки, дуже люблять читати. Навіть більше, ніж дивитися телевізор. Читають все – і класику, і сучасну літературу, журнали, газети. Особливо книг потребують лежачі. Є ще там така бабуся, яка погано чує, їй важко спілкуватися. То коли ми не приїдемо – вона завжди читає", - додає вона.

Тетяна просить приносити книги в офіс ГО "Люди Країни" за адресою: Львів, вул Вагилевича, 3/2а. Наступну поїздку до хоспісу планує за два тижні.