Жителі хоспісу на Львівщині потребують книг
Деякі з них тут зимують, а навесні сусіди, небайдужі привозять їх до рідних домівок.
"Ми періодично навідуємося в хоспіс, привозимо необхідне. Цього разу виконуюча обов’язки головного лікаря Неля Мазур попросила, щоб ми обов'язково привезли книги. Бо всі ті, що є в хоспісі, старенькі вже перечитали", – розповідає волонтерка Тетяна Криворучко-Фалат, інформує LMN.
"У хоспісі є кімната для дозвілля – з телевізором, диваном. Там стоїть і шафа для книжок. Усі жителі – і чоловіки, і жінки, дуже люблять читати. Навіть більше, ніж дивитися телевізор. Читають все – і класику, і сучасну літературу, журнали, газети. Особливо книг потребують лежачі. Є ще там така бабуся, яка погано чує, їй важко спілкуватися. То коли ми не приїдемо – вона завжди читає", - додає вона.
Тетяна просить приносити книги в офіс ГО "Люди Країни" за адресою: Львів, вул Вагилевича, 3/2а. Наступну поїздку до хоспісу планує за два тижні.
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