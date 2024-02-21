Дональд Гілл проаналізував останні дні боїв за Авдіївку, і стверджує, що відтепер росіяни можуть наступати широким фронтом від Авдіївки до Вугледара, щоб відтіснити українську артилерію від залізниці, яка проходить паралельно лінії фронту. Він констатує, що єдине, що не дало ЗСУ утримати позиції – це нестача снарядів.

Нестача артилерійських боєприпасів впливає на всі аспекти цієї війни. Якби Україна мала достатньо боєприпасів, ЗСУ могли б вести наступ і ніколи не зупинятися. Трохи менше, і вони змогли б успішно захистити Авдіївку. Ще менше – вони, ймовірно, не змогли б захистити Авдіївку в довгостроковій перспективі, але це зайняло б у росії набагато більше часу і коштувало б їй ще більших втрат, ніж вона вже має. ЗСУ також могли б створити достатньо потужний бар'єр, щоб прикрити свій відхід і зменшити свої втрати.

Однак українці не мають стільки боєприпасів, тому їм доводиться обходитися тим, що є.

росії важко атакувати на широких відкритих просторах. Безпілотники та артилерія, якщо Україна не пошкодує її, можуть зменшити їхні сили задовго до того, як вони досягнуть лінії оборони ЗСУ. Насправді, масові російські атаки зазнають невдачі, тому що кількість військ, які вціліли на підступах до українських позицій, недостатня для того, щоб почати окопування власних позицій. Навіть коли їм вдається зайняти ту чи іншу позицію, їх часто занадто мало, щоб утримати її перед обличчям української контратаки, або вони знаходяться занадто далеко, щоб вчасно отримати підкріплення чи поповнення.

Це були головні чинники, чому росія роками не могла оточити Авдіївку, і чому вона зазнала величезних втрат, намагаючись це зробити.

росія змінила свій підхід і почала атакувати місто безпосередньо. Тунель дозволив їм перетнути відкриту місцевість і закріпитися в індустріальному парку. Зрештою, вони отримали контроль над усією промзоною, але після цього зупинилися.

Після взяття Мар'їнки росія перекинула до Авдіївки підрозділ безпілотників, який спеціалізувався на знищенні оборонних позицій. Вони поїхали "працювати" на дачі, і росіяни змогли захопити фільтраційну станцію коксохімічного заводу, але після цього лінія фронту була стабільною протягом кількох тижнів.

Наступна важлива подія відбулася на південь від міста. Невеликі групи з 6-8 російських спецпризначенців проникли в південний район міста. Це збило з пантелику, оскільки жодна з українських оборонних ліній не була прорвана. Групи вистежили і знищили, але виявилося, що це була лише пробна операція. росіяни виявили 2-кілометрову каналізаційну трубу, яка забезпечувала вихід за лінію оборони України. Їхньою наступною спробою був штурм через цей каналізаційний колектор силами 150 чоловік. Вибравшись з цієї труби, росіяни захопили ресторан на південь і просунулися в сусідній район на північ. Вони також намагалися підкріпитися бронетехнікою, але українські безпілотники вивели її з ладу. Не маючи сухопутного доступу, росіяни були змушені покладатися на поповнення запасів через 2-кілометровий каналізаційний колектор. Не маючи постійного підкріплення, росіяни сховалися в житлових будинках, в той час як безпілотники скидали на них протитанкові міни, а техніка підірвала будинки, в результаті чого три вулиці будинків згоріли дотла. Українці змогли відвоювати ресторан, але з російською артилерією, безпілотниками та бомбами вони не змогли його утримати. Коли ресторан знову потрапив до рук росіян, вони більше не здавали його.

У той час як південну загрозу було локалізовано, але не ліквідовано, на півночі стався прорив. росіяни вже закріпилися на північному кінці дач і небезпечно просувалися на південь. Вони атакували вночі, що фактично вивело з дії українські безпілотники, які не мали тепловізійної оптики або оптики для роботи в умовах низької освітленості, і росіяни пізніше стверджували, що їм допомагали плащі, які зменшували їхню теплову помітність. Таке також виробляє Україна.

Приблизно в цей час два нові батальйони 3-ї штурмової бригади взяли під контроль частину оборонних споруд Авдіївки. У 110-ї бригади, яка так довго обороняла місто, залишилася одна місія – координувати дії з 3-ю штурмовою бригадою, щоб вивести якомога більше своїх бійців.

Почавши штурм, російські командири продовжували стягувати війська на дачні ділянки. Українська сторона повідомляла, що росіяни починали новий штурм кожні 20 хвилин. Цей безперервний потік військ ускладнював для України завдання поповнення боєприпасів та заміну втрат. Команди безпілотників намагалися компенсувати відсутність артилерії, працюючи майже без сну. Вони не змогли зупинити росіян, і пригнічені українські війська відступили більш ніж на два кілометри вглиб міста. Невеликі групи росіян пішли за ними, вливаючись в Авдіївку: контратаки 3-ї штурмової бригади захопили кількох дезорганізованих та ізольованих солдатів, але цього було недостатньо: безперервний потік росіян продовжувався, і вони знайшли надійне укриття у всіх порожніх будинках.

Коли росіяни взяли під контроль дачі, основний шлях постачання українських захисників, що знаходилися на схід від очисних споруд, був відрізаний: вони були змушені відступити на південний схід. Передбачаючи таку можливість, поля вже були заміновані українцями, вони також замінували лісосмуги, щоб уповільнити наступ росіян, які йшли за ними.

Є повідомлення, що російська авіація скидала 40-80 планерних бомб на день, а також про термобаричний артилерійський удар ТОС-1 по центру Авдіївки. Також є інформація, що авіаційні та артилерійські удари були нанесені по деяких російських військах. Враховуючи хаотичний характер боїв і намір росії просуватися вперед за будь-яку ціну, це не дивно.

У бою брали участь лише два батальйони 3-ї штурмової бригади. Їх підтримували 225 окремий штурмовий батальйон, спецпідрозділ "Тимур" і російський добровольчий корпус. Загалом це було п'ять маневрених батальйонів – еквівалент повноцінної бригади. Їхнє завдання полягало в утриманні позицій у західній частині міста, щоб усі підрозділи 110-ї бригади та інші допоміжні підрозділи могли вийти через них. Підрозділи з фільтрувальної станції та навколо неї мали відходити першими, тому що їм було найдальше йти і їх було більше. "Зеніт" мав відходити наступним, тому що їх було менше, і якщо росіяни просунуться через Зеніт і на північ, вони зможуть взяти маршрут відходу під свій вогневий контроль.

На жаль для гарнізону "Зеніту", російські війська з Опитного просувалися вздовж двох лісосмуг на захід від них. Що ще гірше, російські війська з району Ресторану просувалися до кварталу будинків і дерев, який був їхнім єдиним маршрутом відходу з прикриттям. Розрив був лише 900 метрів завширшки, і їм потрібно було подолати 1500 метрів, щоб дістатися до нього. Одна група з 13 осіб спробувала прорватися, і 11 з них загинули, оскільки весь шлях був простріляний кулеметним, мінометним і артилерійським вогнем. Було шестеро поранених, які не могли вийти, і командування повідомило їм, що не може надіслати за ними машину. Решті солдатів довелося залишити їх на поталу росіянам, коли вони виходили.

Україна стверджує, що в пік бойових дій росія втрачала 660 осіб на день.

На даний момент можна визначити, яка сторона контролювала конкретну точку в конкретний час, і це в основному на основі відеодоказів, але через відхід такої великої кількості українців з оборонних позицій багато пересувань підрозділів погано задокументовані.

Основний тиск, як і раніше, чинив "потік" російської живої сили, що рухався через дачі. росія почала наступ, маючи 40 тисяч військових, але Україна стверджує, що вони перекинули інші підрозділи з Куп'янська та інших районів і мали 50 тисяч чоловік проти 8 тисяч українських військовослужбовців. В наступних вуличних боях росіяни могли мати місцеву перевагу 20:1, що дозволило їм просуватися через проломи в українській імпровізованій обороні або просто розгромити їх. Відомо, що ротний командний пункт 3-ї штурмової був захоплений, а іншим підрозділам довелося пробиватися назад до своїх. Не всім українцям вдалося вийти з міста. Дехто загинув, був поранений або потрапив у полон, але Україна не оприлюднює своїх втрат.

Досить важко відійти від ворога на невелику відстань – навіть якщо дружні війська підтримують вас своїм вогнем. Набагато важче, коли ти останній підрозділ, і тобі потрібно подолати щонайменше 1600 метрів, перш ніж наступна лісосмуга забезпечить хоч якесь прикриття, безпілотники патрулюють, артилерія обстрілює дорогу, а прямий вогонь ведеться під кутом 180 і більше градусів. Саме в таких умовах довелося воювати останнім українським військам при виході з міста. Було б корисно, якби Україна мала достатньо артилерії для придушення російських військ, але наявні у мене звіти вказують на те, що нічого не було в наявності. Навіть запаси 120-мм мінометних мін, привезені 3-ю штурмовою бригадою, були вичерпані до вечора 16 лютого. Мінометникам нічого не залишалося, як обстрілювати росіян димовими снарядами, сподіваючись відволікти їх або принаймні заблокувати їм таким чином огляд.

Військам, які евакуювали коксохімічний завод, було легше, оскільки вони могли швидко проїхати через об'єкт, а споруди забезпечили б їм прикриття і укриття від будь-чого, окрім безпілотників.

Дехто дивується, чому Україна не втримала таку грізну споруду: причина в її розташуванні. Зі сходу її відділяло від російських позицій 50-150 метрів. На південь росіяни були лише за 30 метрів. Це означало, що російський штурм міг досягти українських оборонних позицій, подолавши невеликі відстані: підкріплення і поповнення могли бути досить швидкими для будь-яких штурмових підрозділів, які досягли успіху. росія могла б досить легко утримувати наступ. Українцям же доводилося доставляти припаси, підкріплення та евакуйовувати поранених на відстань 2600 метрів, яку могли перекрити російські безпілотники та артилерія. Це було просто занадто близько до росіян і занадто далеко від інших українців.

Далі на південь... Коли росія взяла Мар'їнку, вони продовжили просування на захід. Зараз вони докладають значних зусиль, щоб взяти Новомихайлівку. Якщо вони просунуться на 10-15 км, то можуть витіснити українську артилерію за межі досяжності залізниці. Просування на 15-20 км може почати загрожувати стійкості опорного пункту у Вугледарі. Будь-який наступ на таку глибину має відбуватися на широкому фронті. Чи буде Авдіївка частиною цього наступу, ще належить з'ясувати. Джерело