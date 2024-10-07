Байден "викинув рушника". Остання надія на Гарріс – Філліпс О'Брайен

У своєму традиційному тижневому огляді відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен аналізує ситуацію з політикою США щодо допомоги Україні і вважає, що дід Байден вже "викинув рушника" на ринг і не збирається більше допомагати своєму союзнику до виборів. На його думку, Камалла Гарріс буде кращим союзником, аніж Байден. І, звісно, набагато кращим, аніж Трамп. Він також коментує якість американської допомоги, і, як наслідок, відхід ЗСУ з Вугледара.

Сподіваюся, вам сподобалася дискусія, яку ми провели в п'ятницю. Я намагався відповісти на всі запитання і несамовито друкував. Обов'язково зроблю це знову – можливо, навіть спробую провести голосову сесію (про яку я ніколи раніше не думав, але дехто з вас запропонував).

Також перепрошую, що ми з Миколою не робили подкаст кілька тижнів. Здебільшого я подорожував деякий час, а потім він. Цього тижня ми обов'язково надолужимо згаяне і сподіваємося випустити подкаст до п'ятниці або суботи. Нам є про що поговорити.

Гаразд, а тепер до новин. Велика історія – Байден "викинув рушника" (як тренер на рингу для зупинки боротьби – iPress), ми можемо лише сподіватися, що Гарріс буде іншою.

Байден ніколи не хотів, щоб Україна мала можливість завдавати занадто ефективних ударів. Києву не слід очікувати від нього чогось більшого

Два дні тому Washington Post опублікувала статтю, яка точно відповідає тому, що я чую з Вашингтона, і що здається очевидним, якщо чесно подивитися на те, що відбувається. По суті, адміністрація Байдена, і президент зокрема, більше нічого не робитиме для допомоги Україні до виборів. Адміністрація не схвалить серцевину нової української стратегії, яка полягала б у тому, щоб допомогти українцям у проведенні більш масштабної ударної кампанії.

Я думаю, що ми повинні чітко розуміти, що тут відбувається. Байден ніколи не хотів, щоб Україна мала можливість завдавати занадто ефективних ударів по російській владі. Спочатку це було продемонстровано його страхом дозволити Україні завдати удару по Криму, а також його постійним страхом і обережністю щодо надання Україні навіть старих американських систем, таких як танки Abrams, винищувачі F-16 тощо.

Це та сама ситуація, яку ми маємо з лютого 2022 року. Тоді адміністрація вважала, що Україна не має шансів, і була готова до швидкого завоювання росією принаймні сходу України. Коли українці шокували своїм ефективним і потужним опором, певні засади у світогляді американських посадовців так і не змінилися. По-перше, адміністрація/президент залишалися дуже стурбованими тим, що путін може виконати свої ядерні погрози проти України. По-друге, адміністрація/президент залишалися закам'янілими перед можливим розпадом росії, віддаючи перевагу диктатору, який контролює москву, перед нестабільністю.

Ці занепокоєння (я думаю, що люди несправедливо часто звинувачують у них Джейка Саллівана, але вони виходять від Байдена, і люди повинні визнати це) були наріжними каменями політики США донині. І те, що президент зараз повідомив українцям, це те, що ці наріжні камені продовжуватимуть керувати Сполученими Штатами, доки він буде главою виконавчої влади. І це все. Україна не отримає більше можливостей і лише трохи більше боєприпасів.

Ось, власне, і вся історія 2024 року. Ця діаграма, можливо, найкраще, що я бачив (вона від Statista). Вона демонструє, як адміністрація Байдена фактично "викинула рушник" щодо України.

Щоб показати вам річні виплати, я вирізав і вставив їх.

Обсяг допомоги, фактично наданої Україні цьогоріч, набагато менший, ніж у 2022 році, і становить близько 40% від обсягу допомоги у 2023-му. Якщо говорити про гроші, то адміністрація Байдена голосно і чітко заявляє, що українська перемога не є пріоритетом, і вони не робитимуть більше для України.

Я вважаю, що це катастрофічне рішення, але це реальність. Україна не може очікувати від Байдена нічого більшого.

Байден слабкий, а Трамп ще гірший. Чому Гарріс має перемогти

Тепер Україна може більше сподіватися на Гарріс. Очевидно, що якщо переможе Трамп, це буде ще гірше, ніж Байден. Цього тижня з'явилася цікава історія про те, наскільки глибокою є його ворожість до України (і наскільки він покладається на путіна у своїх порадах). По суті, він персоналізував відносини з Україною (і путіним). Він не довіряє Україні, бо вважає, що український уряд не підтримав його особисто, і кілька разів запитував путіна, що він (Трамп) має робити з політикою США щодо України.

Отже, Байден слабкий, а Трамп ще гірший.

Насправді, у всьому цьому є і позитивна сторона – якщо Гарріс переможе, то з'явиться шанс на перезавантаження. Люди не повинні робити поспішних припущень, що віцепрезидентка, яка стане президенткою, піде слідами свого попередника у зовнішній чи внутрішній політиці. Перебуваючи на посаді віцепрезидентки, вона повинна залишатися лояльною до голови держави, і навіть стати його максимально ефективною речницею.

Однак, як це часто буває, після того, як віцепрезиденти стають президентами (або навіть коли закінчується їхня каденція), вони часто виявляють, що між ними були суттєві відмінності. Трумен не був Франкліном Рузвельтом, Тафт не був Тедді Рузвельтом, Джордж Буш не був Рейганом. Я думаю, ми навіть можемо сказати, що якби Майк Пенс став президентом, він не був би таким, як Трамп.

Тож є шанс, що Гарріс може бути сильнішою щодо України, і ми маємо кілька цікавих ознак того, що вона здатна стати такою. По-перше, її риторика щодо України відтоді, як вона стала ймовірною кандидаткою у президенти на початку серпня, була набагато рішучішою, ніж у Байдена. По-друге, у неї буде нова зовнішньополітична команда. Я писав про це нещодавно, але якщо виходити з публічних публікацій та заяв, то її ймовірний радник з питань національної безпеки Філ Гордон насправді був доволі яструбиним щодо України. 2018 року, як я описував у цій статті, він закликав до надання Україні більш сучасної зброї, ніж майже будь-хто інший, кого я зміг знайти.

Я також можу сказати, що з Вашингтона надходять непогані повідомлення про те, що вони з Гарріс будуть жорсткішими щодо росії, ніж адміністрація Байдена.

Нарешті, Гарріс матиме великий стимул не дозволити путіну контролювати її дії так, як це робила адміністрація Байдена. путін – хуліган і жінконенависник, проти якких Гарріс побудувала свою кар'єру. Він, безсумнівно, діятиме так само проти неї, якщо вона переможе. У цьому випадку є надія, що це обернеться проти нього.

Чи є це гарантією більшої підтримки України? Ні. Однак реальність така:

Трамп буде катастрофою, він має намір втратити Україну і працювати з путіним; Байден здався, скорочує допомогу і не знає, що робити; Гарріс має шанс на перезавантаження щодо України, і є ознаки того, що вона буде більш прихильною до України.

У такому світлі – третій пункт – це, безумовно, найкращий вибір.

Столтенберг: Ми помилялися, коли не допомагали Україні більше. Але історія повторюється

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який нещодавно пішов у відставку, дав цього тижня інтерв'ю газеті FT і визнав те, у чому дедалі частіше зізнаються. В основному тому, що високопосадовці вважали, що Україна не має жодних шансів протистояти російському повномасштабному вторгненню у 2022 році, і навіть після цього допомога надходила до України надто повільно.

Столтенберг також продовжує в інтерв'ю говорити про те, що червоні лінії путіна виявилися шахрайськими з лютого 2022 року. НАТО перетинала червону лінію за червоною лінією, а він не реагував. Таке усвідомлення – одна з речей, яка допомогла надати актуальності доповіді, яку ми з Еліотом Коеном щойно опублікували: "Російсько-українська війна: дослідження провалу аналітиків " .

Вплив невдалого аналізу щодо того, наскільки сильними були росія і Україна, мав (і, можливо, продовжує мати) реальний вплив на політику. Через це допомога Україні була суттєво обмежена – і як голова НАТО він мав би знати реальний стан речей не гірше, ніж будь-хто інший. Дійсно, як показує звіт, значна частина публічної аналітичної спільноти наводила вагомі аргументи проти підтримки України протягом багатьох років до лютого 2022 року.

Іронія полягає в тому, що, хоча Столтенберг визнає, що "червоні лінії" путіна були слабкими, і Україна мала б отримати набагато більше допомоги раніше, ми знову стаємо свідками повторення тих самих аргументів. Аргументи проти надання Україні зброї дальнього радіусу дії зараз – це, по суті, ті ж самі аргументи проти надання важкого озброєння до 24 лютого 2022 року, проти надання "Абрамсів", ПТРК, F-16 тощо, тощо…

Отже, урок з аналізу минулої поведінки був засвоєний, і все ж приголомшливо, що наслідки цього засвоєного уроку не застосовуються зараз. Цикл провалу політики безкінечно повторюється.

Сподіваюся, Гарріс переможе і зможе покласти край цьому циклу.

Україна виводить війська з Вугледара. Повільні, поступові і криваві мікропросування окупантів

Цього тижня українські війська залишили останню частину невеликого міста Вугледар. Це знову було представлено як стратегічна перемога росії.

Дещо про Вугледар. До війни це було невелике містечко з населенням близько 15 000 осіб. Звісно, майже всі ці люди давно виїхали, і в місті не було жодної військової промисловості. Крім того, на відміну від Покровська, наприклад, він не був залізничним центром, і через нього не проходили стратегічні шляхи.

Єдине значення Вугледара у війні полягало в тому, що він був опорним пунктом на лінії оборони. З цим він добре справлявся протягом двох років. Однак нещодавно росіяни почали свої мікропросування навколо нього. На початку вересня вони почали оточувати місто. Ось карта станом на 8 вересня.

І ось це сталося рівно через 3 тижні.

росіяни просувалися вперед неймовірно повільно – трохи більше кілометра на тиждень. Однак вони поставили українські сили у надто ризиковане становище, щоб утримувати оборонні укріплення в руїнах міста. Цього тижня українські війська залишили місто.

Що отримала росія? Вони захопили українську оборонну позицію і дуже дорогою ціною. Вони просунулися на кілька миль. Подальшого прориву і використання не відбулося. Це та сама історія, яку ми бачили протягом всього літа.

І насправді, хоча знову циркулюють історії про те, що Україна на межі колапсу – російський наступ фактично сповільнився за останні 3 тижні. Ось карта зони найбільш інтенсивних бойових дій (яка простягається від Часового Яру на півночі до Вугледара) 6 тижнів тому (24 серпня).

Ось таким все було 3 тижні тому (14 вересня).

Ось карта на сьогодні.

Просування за останні 3 тижні було дуже незначним. Я приклав лінійку до, мабуть, найбільшої ділянки російського просування – довжиною 5 кілометрів (всього близько 3 миль).

Ось що є дивним. Попри всі дискусії, історія літа, а тепер і осені, була монотонно однаковою по всьому Донбасу – про що я писав у червні.

Повільні, поступові і криваві мікропросування російської армії. путін, як і раніше, здається, сповнений рішучості захопити будь-яку територію до виборів у США, ймовірно, сподіваючись, що Трамп переможе і війна буде заморожена, а він зможе її утримати (хоча український наступ на Курську дугу все ускладнив у цьому аналізі). Однак конкретний випадок Вугледара мало що змінює в цьому рівнянні. Схоже, що просування на Покровськ виявилося надто складним (пам'ятаєте, що це було в першій половині серпня, тож росіяни розвернулися до ближчого району).

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