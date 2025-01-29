Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер

У тижневому огляді війни Ендрю Таннер констатує, що на Північному та Південному напрямках фронт був доволі статичним. В Курській області зусилля північнокорейців не принесли оркам яких-небудь значимих результатів, окрім великих втрат. Натомість росіяни продовжували тиснути в районі Великої Новосілки та й надалі намагаються взяти в кліщі Покровськ. Поки їм це не вдається.

Північний театр бойових дій. Курський і Харківський фронти були досить статичними протягом минулого тижня. На кількох ділянках Курського фронту тривають запеклі бої, а на Харківському фронті щодня орки прощупують українську оборону. Але українські війська стоять непохитно.

Курська область, нинішній стан, а також загроза через яку Москва змушена була перекинути в зазначені райони сили для стримування. Території, з яких Україна відступила після значних втрат від перших хвиль орків, показані синьою пунктирною лінією. Дотмапа проєкту "Сова" дає уявлення про інтенсивність бойових дій на певних ділянках, червоним кольором позначено те, що було уражено орками протягом останнього місяця.

Надзвичайно великі втрати, яких зазнав північнокорейський контингент під Курськом, схоже, змусили його перегрупуватися. Щонайменше третина з них загинули або отримали важкі поранення, перебуваючи в бою близько місяця, що відповідає 1-2% щоденних втрат – досить стандартний показник для агресивних наступальних операцій. За повідомленнями, з Північної Кореї має надійти ще більше військових, а ті, що виживуть, з часом стануть більш ефективними, тож загроза ще не минула.

Однак, незважаючи на тисячі втрат, українські позиції були відсунуті лише на кілька кілометрів на 15-кілометровому фронті. Кілька десятків північнокорейців було принесено в жертву за кожен зі ста квадратних кілометрів Курської області. Тим часом Південна Корея отримала наочний урок того, як воює Північна Корея і як перемогти її з найменшими можливими людськими втратами. Якщо Україна може виробляти мільйон безпілотників за рік, то Південна Корея, ймовірно, могла б впоратися з десятьма мільйонами. Пхеньян може перевезти через демілітаризовану зону лише стільки тіл.

Оскільки я регулярно нагадую читачам, що сира територія сама по собі не має значення, буде справедливо подивитися, які критичні логістичні вузли захопили північнокорейці. Відповідь – нуль: всі ці смерті лише дозволила їм та їхнім господарям-оркам наблизитися до Малої Локні, не забезпечивши жодного підвалу, в якому можна було б сховатися. Навіть дедалі рідкісніші механізовані штурми розсікаються на під'їзді. А до Суджі ще далеко.

Озираючись назад, можна сказати, що обмежений наступ України в напрямку Великого Солдатського кілька тижнів тому був, скоріш за все, обмеженою спробою покращити східний фланг оборони Малої Локні. Таким чином, підтримуюча атака в напрямку Руського Поречного була витіснена з флангу, а переміщення українських позицій в район Бердіна дозволяє їм зайняти позиції за верхньою течією річки Суджа.

Відтак Україна міцно тримається в Курській області й, схоже, повільно проводить ротацію батальйонів з бригад, які воювали на інших фронтах. Москва майже напевно активізує операції настільки, наскільки це можливо – Курський фронт є триваючою епопеєю приниження для Кремля, не в останню чергу через те, що операція з його відвоювання була такою ганебною справою. Замість того, щоб стримати прорив, накопичити достатні сили, а потім вдарити по українських позиціях з усіх боків, Москва припустилася класичної помилки, відправивши бойові сили по частинах і отримавши невеликі шматки, які пережовуються з невеликим ефектом.

Якби Україна змогла виділити достатньо сил минулого літа, щоб захопити Корєнєво, Глушково, Кромські Бики, Велике Солдатське і Білицю, катастрофа Москви була б на порядок болючішою. Загроза здійснити саме це допомогла Україні змусити путіна кинути туди війська, які агресивно переслідувалися і знищувалися. Після того, як Україна нарешті змогла встановити узгоджену лінію і провести належні контратаки, вона відійшла на більш вузький периметр, який могла захистити, включаючи широкий буферний простір, який війська оспорюють, але активно не утримують.

Південний театр воєнних дій. На приморському фланзі України немає нічого нового, окрім можливого зменшення кількості прямих атак безпілотників на цивільне населення в Херсоні. Можливо, це просто збіг обставин. Було б добре, якби хтось тихенько переговорив з командами безпілотників, що працюють там. Правило №1 війни мережевої епохи: все, що ви робите локально, відбивається на глобальному рівні. Ненавиджу давати поради іншій стороні, але менше загиблих цивільних – це універсальне благо, на мою думку.

Я очікую, що найближчим часом на місцях мало що зміниться. Москва може спробувати провести операцію в Запоріжжі, використовуючи місцеві сили, але Україна має кілька бригад, готових до будь-якого такого кроку. 72-а механізована бригада, елітне формування, яке було виведено після падіння Вугледара кілька місяців тому, за повідомленнями, відновлюється в Херсоні. Сподіваємося, що вона отримала сучасну техніку та багато нових бійців.

Східний театр воєнних дій. Напевно нікого сильно не здивувало, окрім, мабуть, управління зв'язків з громадськістю оперативного угруповання "Хортиця", що українські війська були витіснені з Великої Новосілки цього тижня. На щастя, повідомлення свідчать, що відступ був добре спланований і виконаний, останні члени оборони швидко перебралися через річку Мокрі Яли, де вона вигинається на північ від міста.

Донбас-Південь, 2025 Тиждень 4. Пунктирні лінії показують вісь наступного укусу орків, якщо Україна не знайде способу стабілізувати фронт або відступити до того, як він замкнеться.

Чомусь речник "Хортиці" та відповідальний за зв'язки з громадськістю 110-ї механізованої бригади вирішили на вихідних заперечити, що місто впало. Я припускаю, що той факт, що Україна, схоже, утримує лісопосадку за межами міста, дає певне технічне обґрунтування цієї заяви, але це те ж саме, що "Хортиця" наполягає на тому, що Курахове не впало, тому що на околицях все ще залишалося кілька українських позицій. Всі бачать це наскрізь, хлопці.

Зараз над цим кружляє багато стерв'ятників, які шукають будь-яку можливість дискредитувати українське військове керівництво від лінії фронту до самого Києва. Краще не давати їм в руки бойові набої. У них мало власних рішень, більшість з них повторюють те, що колись прочитали в підручнику, якщо на них натиснути, і просто роблять свій бізнес, експлуатуючи надії і страхи. Але для того, щоб відрізнити сигнал від шуму, все одно потрібен час і енергія.

Фронт на півдні Донбасу, як я називаю цю територію, оскільки там більше немає очевидного міста-мішені, залишається дуже складним для українських військ, призначених для його прикриття. Хоча я оцінюю стратегію України тут як повільний відступ від Донецька до більш вигідного з точки зору логістики рубежу, із завданням великих втрат противнику в ході цього, підрозділи оперативного угруповання "Хортиця", яке прикриває фронт Велика Новосілка-Вугледар, регулярно намагаються утримувати позиції довше, ніж це має сенс.

Якщо ця тенденція продовжиться, Україна втратить більше людей, ніж це необхідно для досягнення незрозумілих цілей. Ось чому я з полегшенням сприйняв швидку евакуацію Великої Новосілки, і так само радий, що з'являються свідчення про вихід з кишені в районі Дачного.

У Дачному з'явилася частина 71-ї єгерської бригади, яка є чимось на кшталт десантно-штурмової бригади, але зосереджена на лісистій та гірській місцевості. Останній слід цієї бригади був у Покровську. Поява в Дачному свідчить про те, що вона отримала завдання утримувати відкриті шляхи відступу для передових підрозділів 33-ї механізованої, 79-ї десантно-штурмової та 46-ї аеромобільної бригад. 79-а, схоже, зараз прикриває Костянтинопіль, а 46-а почала вибивати орків з Андріївки. 33-я, сподіваюся, може піти в резерв або приєднатися до 32-ї на захід від Покровська. Якщо 71-а повільно відступить до Улаклії, то, можливо, трикутник з цих маленьких містечок встоїть.

Однак, як я писав минулого тижня, щелепи орків вже стискаються з півночі та півдня. Поки що зупинені силами 37-ої бригади морської піхоти та 23-ої механізованої між Сухими Ялами та Розливом, але втрата Великої Новосілки, дуже ймовірно, призведе до інтенсивного тиску орків на Багатир. Це менша проблема, ніж повільне вторгнення російсько-терористичних військ на східні околиці Андріївки та їхнє пересування через трасу, що веде до Покровська через Ясенове.

Північний берег річки Вовча, яка протікає зі сходу на захід через цей сектор, крутий, що робить його чудовою позицією для спостереження, придатною для зупинки атак з півдня. Але тиск з півночі чи сходу значно нейтралізує цей ефект. Як і Велика Новосілка, Улакли та Костянтинопіль знаходяться в низині. Андріївка розташована вздовж схилу під вершиною хребта. Жодне з них не має багато залізобетонних конструкцій, які б витримали важкі обстріли, а це означає, що підвали житлових будинків є основним об'єктом ближніх боїв. Якщо українська оборона не посилиться і, ймовірно, надто дорогою ціною – ця територія, ймовірно, буде захоплена за кілька тижнів.

Ось чому, загалом, я продовжую прогнозувати, що найкращим варіантом для України буде побудувати потужну оборонну лінію приблизно в двадцяти п'яти кілометрах на захід до березня. Великі лісові масиви вздовж річок Солена і Сухі Яли, що протікають вздовж Вовчої, коли вона повертає на захід, повинні забезпечити хороше прикриття. Потужна мережа автомобільних доріг і залізниць, що прямують на захід, обслуговує цю територію, і сили Москви будуть розділені Вовчою до зустрічі з Соленою і Сухими Ялами. Кожен кілометр, який орки проповзуть на захід протягом цієї зими, зробить їх фактично слабшими, вразливими до жорстокої контратаки на початку літа. Затриматися в Кураховому якомога довше мало сенс, але так буде не з кожним містом.

У той час як фронт на півдні Донбасу виглядає неспокійно, стійкість України в Покровську продовжує вражати. Здебільшого Москва, схоже, розуміє, що прямий штурм буде занадто дорогим, щоб утримувати його ще деякий час. Більшість зусиль спрямовані на фланги, але в той час як на захід від Покровська триває просування, на сході орки все ще не змогли закріпитися на перехресті доріг, якого невелика група досягла пару тижнів тому. Їхній плацдарм у Воздвиженці зміцнився, але утримувати його недоторканим, схоже, поки що все, що можуть орки, – це все, на що вони здатні.

Покровський та Костянтинівський фронти, 2025 рік, тиждень 4. Ні для кого не секрет, що тут намагаються робити орки, але просуваються вони дуже повільно – стрілки приблизно відповідають масштабу.

На схід від Покровська вже тиждень тривають інтенсивні бої за населені пункти Котлине та Удачне. Україна провела щонайменше одну локальну контратаку з Покровська, щоб стабілізувати лінію фронту між містом і Котлиним, і все ще контролює половину Удачного. Нинішні темпи просування росіян означають, що їм знадобиться час до березня, щоб досягти критично важливої залізничної лінії вздовж траси Е-50. І це за умови, що Україна не перейде в контрнаступ.

Наразі з відкритих джерел відомо, що 32-га механізована бригада, більш нова, але досить досвідчена частина, разом з проблемною 155-ю, а також кілька окремих батальйонів контролюють цей сектор. Можливо, Москва знову націлилася на сектори, які утримують бригади, що вважаються більш новими або менш ефективними.

155-та, як і більшість бригад 140, 150 і 160 серій, судячи з усього, є лише прикриттям. Батальйони з усіх бригад – у деяких з них по півдюжини – відокремлюються і призначаються для заповнення прогалин так само, як батальйони територіальної оборони, і саме тому значна частина критики на адресу управління 155-ї бригади викликає сумніви. Вона ніколи не збиралася розгортатися в повному складі, і батальйони, підготовлені під її прапором у Франції, не обов'язково будуть призначені до її штабного елементу в Україні.

Якщо орки думають, що зможуть розбити слабку і розгублену бригаду, то на них чекає шок. Нові батальйони, здається, затиснуті між більш досвідченими, щоб пом'якшити вплив процесу розформування. Це не означає, що це не буде боляче – сучасні елітні бригади, такі як 46-та і 47-ма, мали свою частку проблем із прорізуванням зубів, але, на жаль, на війні, як правило, відбувається обмін життями на компетентність. Краща підготовка зменшує рахунок.

Здається, що загроза втрати Покровська найближчим часом для України невелика. Але ситуація на західному фланзі залишається напруженою, і будь-яке раптове погіршення може призвести до справжньої кризи. Українські війська уникають широкомасштабних контратак через неминучу ціну, але чим більше ворога вдасться відтягнути на захід, тим легше буде влаштувати пастку, коли це врешті-решт станеться, а колись це обов'язково станеться.

На північному заході бої на Костянтинівському фронті тривають так само, як і кілька місяців тому. Орки тут, як правило, не використовують бронетехніку, натомість запускають хвилі піхотних груп, які намагаються скупчитися у достатній кількості, щоб захопити сусідню українську позицію. Україна також спрямовує менше бронетехніки на цей більш міський фронт, покладаючись на бригади Національної гвардії, укомплектовані співробітниками Національної поліції. 24-та, 28-ма, 42-га, 92-га і 100-та механізовані бригади прикривають значно більшу кількість легких піхотних бригад і окремих батальйонів, а також 5-ту штурмову.

Це ще одна нескінченна орківська м'ясорубка, ймовірне повне захоплення Часового Яру і Торецька до березня не має великого значення в довгостроковій перспективі, оскільки ці фронти все одно більше не є пріоритетними для Москви. Українські війська також мають багато корисної місцевості позаду себе, навіть незважаючи на те, що земля спускається до Костянтинівки. Це великий населений пункт, а отже, багато місць, де можна сховатися військовим і операторам безпілотників. У сьогоднішніх умовах ведення бойових дій – це фортеця. Я сумніваюся, що вона впаде, якщо не впаде Покровськ.

На довгій ділянці поля бою між Часовим Яром і Куп'янськом повідомлень мало. Локальні бої тривають біля Тернів і на підступах до Борової, але чи то через погоду, чи то через брак ресурсів просування орків обмежується лісосмугою то тут, то там. Десять стандартних і стільки ж легких українських бригад без особливого галасу охоплюють територію, більшу за простір між Великою Новосілкою і Покровськом. Я сподіваюся, що Україна регулярно проводить ротацію батальйонів з бригад у важчих районах до цих бригад, щоб дати їм хоч якийсь відпочинок.

Куп'янськ заслуговує на окрему увагу, щоб завершити огляд стану наземних фронтів. Тут починає розвиватися криза через утримання та повільне розширення плацдарму орків над річкою Оскіл.

Дворічанський плацдарм, Куп'янський фронт, станом на 27 січня 2025 року – зображені попередні фази. Без підкріплень небезпечний у майбутньому.

Москва докладає багато цілеспрямованих зусиль до цієї операції, не перекидаючи великі сили через річку, а натомість поступово відтісняючи українські війська настільки повільними темпами, що це не викликає серйозної реакції. Це цілком може бути навмисним – дивлячись на повільну еволюцію цього прискореного фронту, можна припустити наявність узгодженого плану дій.

Зараз орки перерізали дорогу з Куп'янська на Дворічну, закріпившись на висотах на північ від Західного. Якщо їм вдасться створити тут міцний фронт і витіснити українські війська з Дворічної, виглядає можливим зберегти переправу через Оскіл з твердим покриттям, яку Україна не зможе легко зруйнувати. Або, принаймні, серію понтонних мостів, запасні частини яких сховані в місцевих лісах.

Це відкриває можливість для Москви підійти до Куп'янська з північного заходу, оминаючи оборону, яка тримається вже більше року, незважаючи на безперервні атаки. Про 14-ту, 43-тю та 115-ту механізовані бригади не так багато чути, але вони та багато легких бригад, а також купа окремих полків і батальйонів виконали величезну роботу, утримуючи цей важливий вузол у безпеці.

Інша небезпека полягає в тому, що орки атакують північно-східний кут України з центром у Великому Бурлуці. Прорив тут дозволив би оркам загрожувати Вовчанську з півдня, відродивши нежиттєздатний Харківський наступ. Це також захистило б Валуйки, критично важливу базу підтримки орків, що знаходиться всього в 35 км через міжнародний кордон і, можливо, на відстані удару раптової української атаки в стилі Курської дуги.

Батальйон з 10-ї гірсько-піхотної був відправлений, щоб допомогти знищити перший плацдарм, який орки здобули минулої осені, але цього явно недостатньо. Не дивно, враховуючи підвищений рельєф місцевості та погані погодні умови, які сприяють проникненню піхоти, коли безпілотники не можуть літати. Хоча плоскі степи України дозволяють одній бойовій групі контролювати простір до кілометра, обмеження прямої видимості, створені більш частими і значними перепадами висот, означають, що на кожній ділянці фронту потрібна більша кількість гармат.

Вочевидь, для стримування, а в ідеалі – ліквідації Дворічанського плацдарму, слід розгорнути досвідчену бригаду. За нормальних обставин варто було б подумати про те, щоб дозволити Москві загнати купку солдатів у пастку. Але завдання утримання позицій без серйозних втрат наразі робить важливим знищення загроз до того, як вони наберуть обертів.

Повітряна і морська війна. Україна продовжує запускати великі пакети ударних односторонніх безпілотників вглиб території ворога один-два рази на тиждень. Використовуються як реактивні, так і пропелерні моделі, хоча термін "безпілотник" насправді є неправильним – це мініатюрні крилаті ракети, просто і зрозуміло. Демократизована реалізація того, що розпочали німецькі інженери, коли випустили V-1 і V-2. Вибір силової установки залежить від схеми польоту і корисного навантаження, і малоймовірно, що зброя активно контролюється, а не запускається за запрограмованим набором координат.

Можливість для користувача увійти в систему і контролювати одного з цих маленьких роботів під час польоту може бути корисною, оскільки я дуже сумніваюся, що система машинного навчання, здатна тонко диференціювати цілі, поміститься в безпілотник. А якщо і поміститься, то нехай щастить приховати теплову сигнатуру чіпа. Але про дратівливу манеру розкручування штучного інтелекту я розповім іншим разом.

Незалежно від того, чи може користувач змінювати наведення після запуску, можливість відправляти велику кількість снарядів за тисячу кілометрів на територію противника докорінно змінює баланс сил на стратегічному ударному фронті. Оскільки власні можливості Москви знищувати цілі в Україні продовжують зменшуватися, вона змушена придумувати, як покрити вражаючу кількість території з достатньою обороною, щоб впоратися з атакою 100+ безпілотників, націлених на один об'єкт разом або на декілька одночасно. Це стане новим викликом для орків, які завжди покладалися на космос і надійну передову оборону для захисту своїх централізованих заводів, керованих олігархами.

Показово, що Москва почала утримуватися від витрачання такої кількості власних ракет, як це було прийнято в минулому, незважаючи на підтримку виробництва. Потреба застрахуватися від НАТО на випадок, якщо Трамп зробить щось дивне, є одним з можливих чинників. Інший – загальна неефективність стратегічної кампанії Москви перед обличчям покращеної української протиповітряної оборони.

Допоки путін не хоче запустити величезну частину свого арсеналу за один раз, надто багато ракет перехоплюють, щоб вони змогли завдати достатньої шкоди, навіть коли при цьому використовуються безпілотники, аби збити з пантелику українську оборону. Ще гірше для нього те, що Україна розпорошила стільки промисловості, скільки змогла, і дуже добре навчилася ремонтувати або загартовувати централізовані речі. Відключення електроенергії трапляються часто, але не 24/7; люди і промисловість справляються.

Що стосується великої, страшної "нової" ракети, випробуваної на Дніпрі минулого року – ця тактика не була повторена. Це лише довело слабкість путіна і, на щастя, європейців не залякали прості феєрверки.

У повітрі й на морі Україна продовжує нарощувати сили, в той час як Москва змушена захищати свої. Атаки планерними бомбами продовжуються, але тепер вони стають все більш неефективними, оскільки не досягають нічого, окрім руйнування укріплень. Від третини до половини з них припадає на Курську область. Обидва ці фронти, ймовірно, підкинуть сюрпризи, коли погода покращиться.

Лідерство та особовий склад. Насамкінець варто коротко зупинитися на проблемі укомплектування бойових підрозділів ЗСУ. Я роблю цю рубрику регулярною щотижневою, тому що проблеми не зникають поспіхом, і до літа багато недоліків краще виправити.

Зеленський і Сирський підтвердили, що не планують формувати нові бригади, і це розумно. Деякі спостерігачі намагаються стверджувати, що Україна продовжує комплектувати останню хвилю бригад, які почали формуватися влітку минулого року, як доказ брехні, але це неймовірно нещирий аргумент.

Бригади 140, 150 і 160 серій, судячи з усього, використовуються за призначенням – як банк кадрів. У новій корпусній структурі, до якої має рухатися Україна, не буде раптового переходу на абсолютно нову організаційну схему. Все відбуватиметься поступово, як і має відбуватися, щоб уникнути руйнування існуючих структур, які не дають фронту виглядати набагато гірше. Використання нових бригад у такий спосіб може створити резерв на рівні сектора, де вони будуть неформально підпорядковані досвідченому з'єднанню.

Це не виправдовує того, що батальйони, які входять до складу цих бригад, не мають належного спорядження, підготовки чи підтримки. Існує певна системна проблема, яка впливає на сили оборони України. І корупція в штабі, який контролює формування 155-ї бригади, очевидно, викликає серйозне занепокоєння – звідси і арешти.

Але такого роду проблеми відрізняються від того, що Україна повинна була мати більше батальйонів у списках, щоб існуючі батальйони могли отримати менші зони відповідальності та частіше відпочивати. Що ж до укомплектування цих формувань замість того, щоб напряму відправляти заміну вже сформованим бригадам, то, звичайно, Україна могла б піти цим шляхом – ціною того, що досвідчені батальйони отримали б удвічі більше роботи.

Чи був би результат кращим? Можливо. Але в обох сценаріях однакова кількість людей залишається на тій самій ділянці фронту. Особисто я, як і більшість тих, хто критикує Україну в цьому питанні, схилявся б до посилення досвідчених бригад. Але це легко говорити на відстані. І з перевагою ретроспективи. Більшість людей, які зараз найбільше зациклені на питанні нових бригад, два роки тому не ставили його під сумнів – лише те, чи було мудрим передавати все сучасне обладнання від НАТО в нові бригади.

Що стосується керівництва, то моє найбільше занепокоєння за Україну щойно зменшилося: новий і дуже шанований командувач Сухопутних військ Драпатий взяв під свій безпосередній контроль перевантажене Хортицьке оперативне угруповання. Залишається сподіватися, що це встановить прямий зв'язок між Генеральним штабом у Києві та тактичними угрупованнями під Хортицею, які мають стати основою шести-восьми окремих корпусів для належного управління Східним театром бойових дій.

Його начальник, Сирський, двічі за три місяці був змушений особисто з'явитися на публіці, щоб віддати наказ українським військам з кишені, в якій вони з незрозумілих причин перебували надто довго. Будемо сподіватися, що Драпатий зможе виправити ситуацію.

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