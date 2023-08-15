Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін

Питання України – серед основних передвиборчих тем на праймеріз у Республіканській партії. Русофілам Трампу та невідомому підприємцю Вівеку Рамасвамі, як і байдужому губернатору Флориди Рону ДеСантісу, протистоять колишні віцепрезидент Майк Пенс, губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та посолка США в ООН Ніккі Гейлі. Про те, як саме вони використовують тему України, пише американський оглядач з питань зовнішньої політики та національної безпеки, автор книги "Хаос під небесами: Трамп, Сі і битва за ХХІ століття" Джош Рогін у Washington Post.

Кандидати в президенти США від Республіканської партії на виборах 2024 року не залишаються осторонь головної міжнародної кризи сьогодення: вторгнення росії в Україну, пише оглядач Джош Рогін у Washington Post.

Він цитує колишнього губернатора Нью-Джерсі кандидата Кріса Крісті, який вважає, що суміш пропутінської дезінформації та самообману експрезидента Дональда Трампа є унікально токсичною, шкодить військовим зусиллям України та підриває національну безпеку Америки.

Як зазначає колумніст, Кріс Крісті щойно повернувся з України, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Його відхід від передвиборчої кампанії може здатися політично необдуманим, враховуючи дані опитувань, які демонструють, що виборці Республіканської партії все більш критично ставляться до допомоги Україні з боку США. Дехто каже, що Крісті намагається зміцнити свій мізерний зовнішньополітичний авторитет.

Втім, на думку Рогіна, він заслуговує на похвалу за те, що знайшов час і ризикнув поїхати в Україну й оцінити ситуацію на власні очі – те, що мало хто з республіканських скептиків був готовий зробити. Крісті став свідком масових поховань у місті Буча і багато слухав тих, хто вижив. Це спілкування підтвердило його переконання, що Сполучені Штати повинні збільшити допомогу Україні, щоб швидше закінчити війну.

Крісті стверджує, що буде доносити безпосередньо до американського народу те, що він побачив в Україні та розповідати про рішучість українців.

Автор зазначає, що перспектива повернення Трампа на посаду президента висить над Україною як дамоклів меч. Остання його промова щодо України включала заклик до всіх республіканців утримати додаткову військову допомогу доти, доки уряд США не проведе розслідування ділових зв'язків сім'ї Байденів, яке задовольнить Трампа. Це поворот до попередніх спроб ексочільника Білого дому використати військову допомогу для тиску на Зеленського, щоб змусити його розслідувати справу Байденів – дії, які принесли Трампу перший імпічмент.

З огляду на нещодавні обіцянки Трампа схилити Зеленського до переговорів і його історичну готовність стати на бік путіна, не дивно, що американські та європейські чиновники стурбовані тим, що російський президент не бачить причин для будь-яких поступок щодо України до виборів 2024 року. На думку Крісті, вказує Джош Рогін, схильність Трампа щодо м'якшого підходу зміцнює впевненість путіна.

Кріс Крісті переконаний, що своєю риторикою Трамп однозначно завдав шкоди військовим зусиллям України, що підбадьорює путіна. Крісті також не приховує, що критикував зовнішньополітичну проникливість і погляди деяких своїх опонентів-україноскептиків. Він розкритикував інших претендентів на посаду президента від республіканців губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який спочатку заявив, що російсько-українська війна є "територіальною суперечкою", і підприємця Вівека Рамасвамі, який назвав Зеленського "хуліганом" і припустив, що єврейський президент України якимось чином утискає євреїв.

"Я не можу зрозуміти позицію губернатора ДеСантіса щодо України, – цитує автор Крісті. – Вівек – другий пілот Трампа. Те, що говорить Вівек Рамасвамі з цього питання, не має жодного сенсу".

В Республіканській партії Рамасвамі та інші республіканці, подібні до Трампа, роблять суперечливий висновок, що допомога Україні не є "життєво важливим" інтересом національної безпеки США. Натомість, зазначає Джош Рогін, Крісті разом із колишнім віцепрезидентом Майком Пенсом, експосолкою в ООН Ніккі Гейлі та іншими, намагаються переконати виборців, що це "життєво важливо" для американської нацбезпеки. Вони стверджують, серед іншого, що протистояння російській агресії має вирішальне значення для стримування можливого китайського вторгнення на Тайвань.

За словами автора, деякі консерватори кажуть, що зменшення підтримки України з боку США вивільнить ресурси, необхідні для посилення оборони Тайваню, але ця ідея відкидається (серед інших) самими тайванцями. Кріс Крісті вважає російсько-український конфлікт "проксі-війною" між Китаєм і Заходом. Він заявив, що надав би Україні більше зброї, ніж президент Байден – і раніше.

"Якщо ми насправді зупинимо росію та їхніх китайських спонсорів в Україні, я думаю, що це стане дуже чітким сигналом для Китаю щодо Тайваню, – вважає Крісті. – Якщо втечемо, ми майже впевнені, що вони зроблять крок щодо Тайваню".

Байден неодноразово заявляв, що в разі, якщо Китай нападе під час його президентства, він розгорне американські війська, щоб допомогти захистити Тайвань. Крісті вчинив би так само, якби всі інші способи уникнути війни були б вичерпані, цитує його Джош Рогін.

"Я спробую зробити все можливе, щоб уникнути її, але якщо вона буде неминучою, зроблю те, що необхідно з точки зору використання американської армії проти Китаю", – заявив Крісті автору.

"Безумовно, шанси Крісті на перемогу на республіканських праймеріз, а тим більше на президентських виборах, невеликі. Але його зовнішньополітична позиція все ще поділяється більшістю лідерів Республіканської партії в Конгресі, незважаючи на те, що партію очолив Трамп. Вони, як і Крісті, вважають, що Байдена слід критикувати за те, що він робить занадто мало для України, а не за те, що робить занадто багато", – йдеться у колонці.

Оглядач вважає, що якби більше кандидатів в президенти США відвідали Україну, як це зробили Крісті та Пенс, і почули безпосередньо від українців про те, що відбувається насправді, принаймні нинішня дискусія була би більш ґрунтовною та реальною. "Правда – це найменше на що американці (і українці) заслуговують від будь-кого, хто претендує на лідерство у вільному світі", – завершує матеріал Джош Рогін.

Джерело: Washington Post