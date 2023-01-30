Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek

Захід та Україну пов’язують не тільки євроатлантичні прагнення Києва. Сполучені Штати та союзники, окрім моральних зобов'язань допомогти нашій країні в боротьбі з росією, мають і прагматичні чинники – запаси рідкісних корисних копалин. Україна входить до невеликого числа країн світу, які мають запаси титану і відповідну інфраструктуру його видобутку та виробництва. Тому в інтересах США та ЄС зробити все, щоб Україна встояла і могла бути незалежним постачальником цієї сировини для зброєвої, авіаційної та космічної галузей своїх євроатлантичних партнерів. Про все це в контексті війни пише видання Newsweek.

Підтримка Заходом України протягом останнього року нерозривно пов'язала Сполучені Штати та їхніх союзників з Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу з долею Києва, пише Newsweek у суботній публікації. Повторне вторгнення путіна в країну дало зворотний ефект, ще більше штовхнувши Україну в обійми євроатлантичної спільноти і зміцнивши амбіції Києва щодо членства в ЄС і НАТО.

Проте, наголошує видання, підтримка України має й прагматичний чинник. США та союзники спрямовують зусилля на виявлення, розробку і використання величезних запасів титану в Україні, котрий має вирішальне значення для розвитку найсучасніших військових технологій Заходу.

Титан – легкий, але міцний метал, який широко використовується у передових військових технологіях, як-от винищувачі, гелікоптери, військові кораблі, танки, ракети дальнього радіусу дії та багато інших.

Якщо Україна переможе, пише Newsweek, Сполучені Штати та їхні союзники отримають можливість створити новий канал постачання титану. Але якщо росії вдасться захопити українські родовища і заводи, москва посилить свій глобальний вплив на все більш стратегічний ресурс.

Життєво важливий ресурс. США не має запасів титанової губки

Міністерство внутрішніх справ США класифікувало титан як один із 35 мінеральних сировинних товарів, життєво важливих для економічної та національної безпеки країни. Але Сполучені Штати все ще імпортують понад 90 відсотків руди, і не всю з дружніх країн, зазначає тижневик.

Більше того, США більше не мають титанової губки у своєму Національному оборонному запасі, а останній її вітчизняний виробник закрився у 2020 році.

Україна є однією з семи країн, що виробляють титанову губку, основу для металевого титану. Китай і росія – найвідоміші стратегічні конкуренти Америки – входять до цієї обраної групи.

Видання наводить статистику Геологічної служби США: минулого року Китай виробив понад 231 000 тонн титанової губки, що становить 57% світового виробництва. Далі йдуть Японія з 17% і росія з 13%. Казахстан виробив майже 18 000 тонн, а Україна – понад 4 000 тонн.

Перетворення москвою енергетичних ресурсів на зброю, пише Newsweek, викликало побоювання у Вашингтоні та інших столицях НАТО, що кремль може одного дня також заморозити експорт титану, що поставить аерокосмічні та оборонні компанії у скрутне становище.

Залежність Заходу від російського титану означає, що цей метал поки уникає санкцій, запроваджених проти москви Сполученими Штатами, Євросоюзом та їхніми союзниками.

Аерокосмічний гігант Boeing зберігає своє спільне підприємство з російським ВСМПО-Авісма – найбільшим у світі експортером титану, хоча й заморозив замовлення після вторгнення. Інші компанії, як-от європейська корпорація комерційних літаків Airbus, продовжують отримувати титан від ВСМПО.

Джерело, обізнане з оборонною промисловістю США, яке не побажало називати своє ім'я, оскільки роботодавець не дозволив йому говорити публічно, повідомило Newsweek, що титан "є ключовим вразливим місцем".

"Ми говоримо про нашу здатність виробляти більше літаків, ми говоримо про нашу здатність виробляти боєприпаси. Все це залежить від титану, і ми дозволили собі стати залежними від іноземних постачальників у цих питаннях. росія раніше була одним з таких основних постачальників", – цитує співрозмовника видання.

Експерти з питань національної безпеки і захисники України в Конгресі все частіше закликають політиків звернути увагу на Схід. Минулорічний щорічний законопроєкт про витрати на оборону зобов'язав Державний департамент дослідити "можливість використання джерел титану з України як потенційної альтернативи китайським і російським джерелам".

"Україна має дійсно значні поклади рідкоземельних мінералів, і якщо ми правильно розіграємо наші карти, це може стати привабливою альтернативою російським і китайським джерелам, від яких зараз існує велика залежність", – сказав Newsweek один зі співробітників Конгресу.

"Оскільки на Заході дедалі частіше точаться дебати про те, чому в наших інтересах продовжувати підтримувати Україну, я думаю, що це один з аргументів, який ви будете чути все частіше", – наводить його цитату видання.

Військові трофеї. Коротка історія українського титану

Newsweek відзначає, що за даними Геологічної служби США, росія має відносно низький рівень запасів титанових мінералів, і у 2021 році Україна фактично була її основним джерелом імпорту титану.

Більшість бойових дій зосереджена на сході та півдні України, де знаходяться цінні поклади на трильйони доларів. У перші місяці вторгнення російські війська захопили щонайменше два родовища титанової руди.

Видання цілком слушно зазначає, що ще до вторгнення Москва намагалася отримати під свій контроль життєво важливі титанові ресурси через свою корумповану мережу олігархів, чиновників і спецслужб в Україні.

Олігарх Дмитро Фірташ, який зараз живе у вигнанні в Австрії, в 2021-му був змушений продати свою 49-відсоткову частку в Запорізькому титано-магнієвому комбінаті – єдиному в Європі заводі з виробництва титанової губки – через звинувачення у продажу титану в росію для військових потреб. У січні 2022 року Фірташ продав кримський титановий завод російській компанії "Титан".

Андрій Бродський, генеральний директор української компанії "Велта", що виробляє титан, розповів Newsweek, що цей метал є життєво важливим для постійних атак росії.

"У ракетах, які майже щодня летять в Україну, дуже високий вміст титану", – пояснив він. За його словами, москва може зіткнутися зі "значним дефіцитом сучасної високоточної зброї", якщо не зможе забезпечити нові поставки титану.

Видання наголошує, що виграш у боротьбі за покращення доступу до українського титану допоможе Сполученим Штатам у їхньому тліючому конфлікті з Китаєм, який, як очікують політики, буде домінувати у ХХІ столітті.

Титан, як повідомило тижневику джерело з оборонної промисловості, необхідний для створення зброї, яка допоможе стримувати Пекін. "Я думаю, що китайці, на жаль, дуже добре розуміють оборонно-промислову базу США і її вразливі місця", – сказав він.

За словами співробітника Конгресу, адвокаційні зусилля набирають обертів у Вашингтоні, округ Колумбія, і він бачить, як у розмовах з законодавцями "загоряється лампочка". "Це, безумовно, ніша, і вона не отримує такої ж уваги, як нагальні військові потреби України, але це те, на чому ми маємо намір зосередитися".

Пряме втручання Білого дому може знадобитися, щоб "змастити колеса", сказало Newsweek джерело в оборонній промисловості: "Ніщо так не зосереджує увагу, як криза, і я думаю, що це спосіб, у яким США люблять робити справи".

"Розмови, які відбуваються на низькому рівні, іноді займають досить багато часу, щоб відфільтрувати свій шлях на вищі рівні, і думаю, що саме це відбувається тут. Я вважаю, що люди, які відповідають за такі речі, як Закон про оборонне виробництво, знають, що їм потрібно з'ясувати, що робити з титаном", – стверджує співрозмоник Newsweek.

"Вони знають, що їм потрібно звернути увагу на такі речі, як українське джерело. Я не думаю, що вони отримали сигнал попиту на найвищому рівні: від міністра оборони, державного секретаря та Білого дому", – зазначає він.

Використовуючи дружню Україну. Але спочатку треба знищити ворога

Перед Україною стоїть складна робота з відбудови країни та залучення західних інвесторів, оскільки вона прагне інтегруватися в євроатлантичну спільноту. Орієнтовна вартість реконструкції сягає 1 трильйона доларів – цю цифру назвав сам президент Володимир Зеленський.

Київ сподівається, що його титанова галузь стане однією з планок для залучення іноземних грошей і політичного захисту, який з ними пов'язаний.

"Сьогодні у нас є титан і є літій, і обидва вони користуються великим попитом зараз, і вони будуть ще більш затребувані в майбутньому", – сказав економічний радник Зеленського Олег Устенко в інтерв'ю журналу Newsweek. – Наскільки я розумію, більшість цих родовищ навіть не використовуються. Можливості для бізнесу в цьому секторі дійсно величезні".

"Це важливо з точки зору підвищення стабільності у світовій системі та глобального постачання цих продуктів. Ми бачимо свою роль не тільки в рамках ЄС, але й з точки зору світового постачання. Я вважаю, що це дійсно важлива роль, яку може відігравати Україна. Але знову ж таки, для цього нам потрібно переконатися, що ми перебуваємо у післявоєнних умовах", – цитує Устенко американське видання.

Стівен Бланк, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики і колишній професор російських досліджень у Військовому коледжі армії США, сказав Newsweek, що Україна може постачати значні обсяги титану на Захід протягом кількох місяців по закінченню війни, коли б це не сталося.

"Вони повинні перебудувати всю країну зверху донизу, що насправді є чудовою можливістю для інвесторів, якщо подумати", – додав Бланк. За його словами, для розкриття цього потенціалу необхідна підтримка урядів у Києві та Вашингтоні.

"Держава відіграватиме велику роль. Вам знадобляться сигнали від урядів про те, що інвестувати можна", – підкреслив він. Якщо Київ підтримає, "тоді ви побачите величезний ривок вперед".

Постраждала від війни і спустошена роками корупції титанова промисловість України відчайдушно потребує інвестицій. Бродський сказав, що "Велта" є однією з фірм, які шукають "стратегічних партнерів" для будівництва нових заводів – в Україні або за кордоном.

Підприємство вже працює над новим заводом у Чеській Республіці, щоб продемонструвати свій процес Velta Ti, який може виробляти металевий порошок титану з меншими витратами і значно меншим впливом на навколишнє середовище.

Бродський зауважив, що існує "великий інтерес" серед іноземних інвесторів. Компанія сподівається, що чеський завод буде запущений до осені і доведе, що порошок Velta може використовуватися для пресування, штампування або 3D-друку аерокосмічних деталей.

За його словами, подібні об'єкти можуть бути побудовані і в США: "Для всіх очевидно, що Сполучені Штати повинні бути впевнені у своїх поставках титану і повинні мати щось всередині країни. Це може бути навіть і Україна, і США. Причому Україна могла б надати технологію".

"Це, безумовно, потребує певних інвестицій і серйозної уваги з нашого боку, – сказав Newsweek співробітник Конгресу. – Але в довгостроковій перспективі це буде того варте, якщо ми зможемо створити стійке постачання з такої дружньої країни, як Україна".

Джерело: Newsweek