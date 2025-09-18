Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті

Виконавча директорка Vanderberg Coalition, позапартійної мережі лідерів зовнішньої політики, Керрі Філіпетті пояснює читачам Washington Post загрози TikTok для США. Зокрема, як Китай за допомогою цієї соцмережі може ламати волю країни до боротьби та захисту національних інтересів. Вона схвильована тим, що Трамп заради гарної угоди ставить на кін долю майбутніх поколінь Америки.

Президент Дональд Трамп оголосив у вівторок, що закриття TikTok буде відкладено до 16 грудня, що дасть Вашингтону і Пекіну час напрацювати угоду щодо діяльності додатка у США. Попередній дедлайн, 17 вересня, збігався з Днем Конституції. Хоча Конституція відіграє незамінну роль у об'єднанні, e pluribus unum – "з багатьох – одне", зараз вона може стикнутися із загрозою навмисного використання Комуністичною партією Китаю TikTok як зброї для розколу цієї єдності.

Застосування закону щодо TikTok є критично важливим, аби відвернути військове зіткнення, а за потреби для перемоги в ньому. Як писав Генрі Кіссінджер, "стримування вимагає поєднання сили, волі застосувати її та оцінки цих факторів потенційним агресором". У політичних дискусіях ми схильні зосереджуватися на нашій здатності демонструвати силу, водночас надто часто оминаючи питання про нашу волю до цього.

Це пов'язано з тим, що спроможності значно більш відчутні; їх також легше виміряти і, принаймні теоретично, коригувати. У контексті Китаю потрібно виконати серйозну роботу – від розбудови наших військових можливостей до зменшення домінування КНР над ключовими оборонними та енергетичними технологіями. Але центральним елементом діяльності Комуністичної партії проти США є не лише перетворення ланцюгів постачання на зброю або випередження Штатів у військових можливостях. КПК усвідомлює, що навіть якщо ми зрівняємося з Китаєм за спроможностями, це не матиме значення, якщо ми не зможемо зрівнятися з ним у волі.

Уявімо такий сценарій. Китай вирішує атакувати Тайвань і, побоюючись, що США прийдуть на допомогу Тайваню, завдає превентивних ударів по американських цілях за кордоном. У США китайські оператори запускають атаки дронами з секретних баз, розташованих на понад 380 000 акрах сільськогосподарських угідь, придбаних Китаєм. Поки уряд зважує варіанти дій, 170 мільйонів американських користувачів TikTok відкривають свої стрічки і бачать тисячі ботів, замаскованих під людей, які виголошують антиамериканську пропаганду, підбурюють молодих студентів, які відчайдушно шукають сенс життя, боротися проти власного уряду та поширюють дезінформацію з такою швидкістю, що відрізнити факт від вигадки стає неможливо.

Цей сценарій здався Конгресу достатньо правдоподібним, коли він розглядав майбутнє TikTok. Законодавців стривожило, що після терористичної атаки Хамас 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі у цій соцмережі поширився терористичний маніфест Осами бін Ладена "Лист до Америки". TikTok заперечує, що активно просуває політичний контент, але компанія лише посилила занепокоєння Конгресу щодо операцій з впливу, коли її застосунок успішно спонукав тисячі молодих американців лобіювати проти законодавства, спрямованого на протидію TikTok. Законодавці повідомляли, що діти та підлітки масово обривали їм телефонні лінії, часто не знаючи, кому вони телефонують і чому.

Інші загрози можуть бути більш витонченими, але не менш підступними. Внутрішні документи та листування, на які посилаються генеральні прокурори штатів у позові проти TikTok, нібито свідчать: власні дослідження компанії виявили, що стрічки молодих користувачів були заповнені підказками щодо суїцидальних думок, матеріалами сексуального характеру, вживанням наркотиків та насильством. ByteDance визнала, що шпигувала за журналістами – після того, як її викрили, компанія звинуватила у цьому недобросовісних співробітників. До слова, її штат укомплектований вихідцями з китайських державних ЗМІ, де просування антиамериканської пропаганди є частиною роботи. Що може завадити їм і надалі використовувати TikTok проти нас – налаштовуючи дітей проти батьків, сусідів одне проти одного і громадян проти власної країни?

Саме з цих причин Конгрес ухвалив закон, який встановлює для ByteDance термін, протягом якого компанія повинна або продати TikTok американській компанії, або припинити діяльність додатка в США. Закон, конституційність якого була підтверджена одноголосним голосуванням 9-0 у Верховному суді, дозволив одноразове продовження терміну на 90 днів для укладення угоди. Трамп не тільки чотири рази продовжував цей термін, намагаючись домовитися про угоду, щоб врятувати TikTok, але й генеральна прокурорка Пем Бонді захистила технологічні компанії від юридичної відповідальності, поки вони продовжують обслуговувати TikTok всупереч закону.

На жаль, ця політика, так само як і рішення Білого дому відкрити офіційний акаунт у TikTok, ставлять політичну доцільність вище національної безпеки. Вони надають мовчазну згоду на участь американців у системі, яка може підірвати саме те, що, на думку адміністрації Трампа, ми повинні просувати: національну гордість, міцні, стійкі родини та безпеку США. Ба більше, TikTok ідеально пристосований для підриву кожної з цілей, задекларованих у Конституції США: він загрожує нашій єдності, підриває справедливість, провокує внутрішні заворушення, послаблює національну оборону і ставить під загрозу блага свободи для нас і наших нащадків.

Розбудова наших можливостей має ключове значення для безпеки Америки, але так само важливою є і зміцнення нашої волі. Це вимагає невеликих кроків, щодня, від кожного з нас. Але перший невеликий крок залежить від президента. Якщо ми справді хочемо вшанувати американську спадщину, не кажучи вже про наше майбутнє, ми повинні забезпечити, щоб TikTok був негайно проданий або заборонений.

