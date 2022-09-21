Чотирьохметрова хвиля до Босфору не дійде, Поділ та Троєщину не затопить. Як українські ЗМІ розігнали жахалочку від християнського письменника-монаха

Минулого тижня на тлі ракетних ударів по греблі Карачунівського водосховища у Кривому Розі, українські ЗМІ радо підхватили і понесли "чотирьохметрову" хвилю "експертних" вкидів-прогнозів про наближення "апокаліпсу аж до самого Босфору" через ймовірний підрив греблі та дамби на Київській ГЕС. Якщо хтось скаже, що це розраховано на європейського споживача, то ні. Адже ми щодня бачимо мляву реакцію Заходу на обстріли українських АЕС. Чому мляву? Тому що пригадується казочка про хлопчика з вовками.

Ваше Кредо – апокаліпсис. Алармісти "накрили" Дніпром 30 міст

Найбільше у цій ситуації дивує не стільки відсутність здорового глузду ЗМІ, скільки тривала мовчанка офіційних джерел: радників міністрів, міністрів, керівників держагентств. Навіть готувати інформацію для коментарів потреби не було, адже всі розрахунки імовірних сценаріїв прориву дамби та підтоплення територій столиці та її околиць були ще у квітні розміщені у відкритому доступі на сайті Національної академії наук України.

Такого собі "еколога-літератора від народу" Василя Кредо цитували всі кому не ліньки, розганяючи невідворотність катастрофи: "Київська ГЕС на 93% - аварійна, це один із найнебезпечніших об'єктів на Землі, адже через руйнування затоплення загрожує 6 районам міста та десяткам інших населених пунктів. Після руйнування греблі перший удар на себе прийме Оболонський район, який за 3 хвилини накриє 4-метрова хвиля. Ще через 2 хвилини вода затопить Троєщину, а ще через 10 – Подол, і через 15 хвилин – під воду піде Русанівка. Також під водою опиняться близько 30 міст, сотні селищ та сіл..." Наслідки київського дощу, липень 2022. Фото: Facebook

За словами старшого наукового співробітника, кандидата фізико-математичних наук НАН України Марка Желєзняка, в цих публікаціях правда - тільки те, що громадянин Василь Кредо дійсно існує, а от чому він вважає себе "фахівцем-екологом" - невідомо. Сам Кредо називає себе християнським письменником-монахом. Пошук у Google за першими ж посиланнями видає, що цей "експерт" є автором "єдиного у світі, унікального християнського анімаційно-поетичного блогерно-сайтового комплексу Вода в містично-історичній епопеї - від Ноєвого потопу до 50-річного створення найзлочиннішої споруди на Землі Дніпровського каскаду водосховищ". І до цього випадку ЗМІ йому уваги не приділяли взагалі. Тож виникає багато питань щодо адекватності тих, хто наввипередки видає в етер апокаліптичні прогнози цього "експерта-еколога".

У нашому сьогоденні існують два типи екологів. Перші – ті, хто має час, натхнення і певну мотивацію волати "природа гине, буде катастрофа" ігноруючи науковий підхід повністю, або частково (посилаються лише на вигідні дані). Цей тип дуже поширений у мас-медіа. І другий тип - вчені та інженери, що мають наукові публікації саме у тих галузях, про які дають висновок. І саме їх хочеться почути, коли обговорюєш, які території будуть затоплені при прориві греблі. Адже обчислювальна гідравліка/гідродинаміка - це точна наука.

Постраждають лише Русанівські сади. Сценарій від фахових експертів

Перші ймовірні прогнозні наслідки руйнування дамби розраховувались ще на початку 70-х, але вони постійно уточнювались і оновлювались. За словами Марка Желєзняка, у 2010 році в Українському гідрометеорологічному центрі за підтримки співробітників відділу Гідропрогнозів УГМЦ була встановлена сучасна двовимірна чисельна модель затоплення Києва при високих паводках, розроблена в Інституті проблем математичних машин та систем НАН Україна, і з того часу ця модель щовесни використовується для розрахунків прогнозованих паводків. У 2020-2021 роках у рамках наукового проекту Національний фонд досліджень України відбулось суттєве оновлення цієї системи, а наукові розрахунки та висновки про київські ризики від Дніпра був презентований на Європейському конгресі наук про землю-2021.

Коли почалася війна, у перші ж тижні команда науковців відділу математичного моделювання навколишнього середовища й відділу математичного моделювання морських і річкових систем Інституту проблем математичних машин та систем (ІПММС) НАН України у тісній взаємодії з УГМЦ розпочала розрахунки різних варіантів прориву дамби при гідрологічному режимі березня 2022 року. Вони спрогнозували характер затоплення територій Києва внаслідок прориву.

Глибини затоплення берегів Києва при прориві дамби Київської ГЕС для проранів: а) завширшки 280 м і б) 100 м

"Так, при руйнуванні греблі великі території можуть бути затоплені, проте апокаліпсис скасовується – не буде на Оболоні 4-х метрової хвилі та водяного валу як у "жахіттях" В. Кредо. У разі ракетних ударів почнеться поступове підтоплення прирічкових районів Києва. До зон житлової забудови Києва яка ймовірно постраждає більше за все відносяться Русанівські сади. Тут можливе підняття води до 3 метрів. На Оболоні - несуттєве підтоплення. Щодо Русанівських садів – хто не встигне виїхати, а підйом води до максимуму триватиме годинами, той має піднятися на другий поверх свого чи сусідського будинку. Під час трагічного цунамі в Японії в березні 2011 року врятувалися ті, хто встиг добігти до міцних багатоповерхових будинків, на жаль таких було не багато. Тепер на тихоокеанському узбережжі не лише греблі наростили, а й скрізь покажчики кудись бігти до багатоповерхових будівель", - розповідає фахівець НАН України.

Він додає, що всі розрахунки були зроблені експертами з адресною прив'язкою за рівнем максимального затоплення для кожного будинку в частині Києва, що затоплюється. Що існує цифрова карта таких розрахунків і всі результати можна навіть переглянути по окремих кварталах. А отже кінець світу скасовано!

Інформаційні вкиди під час війни. Українські ЗМІ розганяють паніку, але зруйнувати Київську ГЕС не так то й просто

Те, що апокаліпсису не буде, підтверджують і фахівці "Укргідроенерго", компанії яка експлуатує Київську ГЕС: "Гідротехнічні споруди Київської ГЕС перебувають у належному стані, прорив греблі маловірогідний".

Фото: "Укргідроенерго"

В компанії наголошують на неприпустимості поширення маніпулятивних оцінок щодо катастрофічних наслідків прориву греблі Київського гідровузла, який можливий внаслідок завдання рф ракетного удару по гідротехнічній споруді: "Укргідроенерго розглядає поширення необґрунтованих оцінок про катастрофічні наслідки можливого прориву греблі Київської ГЕС як сумнівну, недоречну, а часом і шкідливу діяльність, спрямовану на нагнітання паніки, відвернення уваги суспільства від актуальних проблем та спробу здобуття авторитету в медіа через поширення нефахових, псевдоекспертних оцінок". Та зауважують, що як би цього комусь не хотілось, але Київську гідроелектростанцію не так просто зруйнувати або суттєво пошкодити унаслідок ракетного обстрілу.

"Гідроелектростанції Укргідроенерго - особливо важливі об’єкти електроенергетики, у зв’язку з чим приділяється особлива увага щодо їх безпеки. Київська ГЕС ретельно охороняється відомчою воєнізованою охороною у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств. У випадку пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно", – наголошують в компанії.

До речі, спрогнозовані ученими ІПММС НАН України спільно з фахівцями Центру ГІС сценарії зон затоплення долини річки Ірпінь підтвердились майже повністю. Адже відповідно до прогнозу, серед населених пунктів у долині Ірпеня суттєвого підтоплення зазнали с. Демидів – його східна ділянка до автошляху Р-02. У с. Козаровичі вода підступила до околиці вулиць Ірпінської та Комсомольської, затопивши лиш окремі земельні ділянки і будівлі. У Гуті-Межигірський підтопило крайню вулицю Дачного кооперативу "Лютізький". Як власне і прогнозували аналітики.

На відміну від українських ЗМІ американське видання The New York Times, публікуючи інформацію про підтоплення р. Ірпінь, чомусь звернулось за коментарями до фахівців НАН України, а не до свідка Ноєвого ковчегу В. Кредо. Дивина та й годі.