В іноземній пресі з'явилися перші оцінки наслідків знищення Каховської ГЕС

В Києві кажуть, що дамба містить близько 18 мільйонів кубометрів води, і затоплення загрожує більш ніж 80 населеним пунктам, у тому числі великому обласному центру - Херсону.

Окупанти знищили Каховську ГЕС на окупованій українській території, спричинивши масштабні підтоплення нижче за течією Дніпра.

Що про це пишуть ЗМІ на Заході?

Британське видання The Guardian звертає увагу на загрозу, яка нависає над Запорізькою АЕС через прорив дамби ниже за течією.

"Той факт, що поруч із ЗАЕС є штучний ставок, де вода може підтримуватися вище рівня водосховища, і той факт, що реактори перебувають у стані холодної зупинки, дає певне заспокоєння і збільшує час для реагування, якщо на ЗАЕС почнеться аварія", - сказала виданню український ядерний фізик і дослідниця Гарвардського університету Мар’яна Буджерин.

Однак, вона наголосила, що головна проблема - це "хто буде реагувати" на потенційну аварію на ЗАЕС. Адже станції зараз гостро бракує персоналу.

Американська газета Wall Street Journal пише, що окрім небезпеки для функціонування АЕС і загрози для тисяч будинків нижче за течією, руйнування Каховської ГЕС також може мати наслідки для очікуваного українського контрнаступу, мета якого - повернути контроль над значними українськими територіями на півдні.

"Це може ускладнити для України форсування Дніпра, принаймні на початковому етапі. Але це також може змити укріплення, зведені російськими військами, які місяцями готувалися до можливого українського прориву через їхні рубежі", - пише видання.

Польська газета Rzeczpospolita друкує коментар колишнього заступника голови Служби військової контррозвідки Польщі полковника Мацея Матисяка, який вважає, що якби український контрнаступ не був неминучим, "росіяни нізащо зараз би не знищили" дамбу Каховської ГЕС.

"Це означає, що військова динаміка прискорюється, відбувається те, чого ми очікували - ці українські наступальні дії відбудуться досить скоро", - сказав полковник Матисяк.

Відповідаючи на питання про наслідки підриву каховської дамби, він зауважив, що затоплення територій на півдні Херсонської області створить "перешкоди для української мобільності".

"Територія стане недоступною на тривалий час", - пояснив польський полковник.

Bloomberg, коментуючи підрив Каховської ГЕС, зауважує, що хоча врожай безпосередньо не перебуває під загрозою, ціни на пшеницю у вівторок зросли на 3% через занепокоєння щодо пропозиції. Таким чином, ціни на зерно продовжили рости після встановлення 30-місячного мінімуму, який спостерігався минулого тижня.

"Руйнування дамби виглядає як велика ескалація з жахливими наслідками і величезним ризиком", - написав у Twitter керуючий директор агроконсалтингової компанії SovEcon Андрєй Сізов.

У свою чергу, британське видання The Telegraph цитує міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, який наголосив, що знищення Каховської ГЕС - це ніщо інше, як наслідок вторгнення росії в Україну.

"Я чув повідомлення про вибух на дамбі і ризик затоплень. Ще занадто рано давати будь-яку змістовну оцінку деталям. Але варто пам'ятати, що єдина причина, чому це взагалі проблема, - це неспровоковане повномасштабне вторгнення росії в Україну. Ми будемо продовжувати оцінювати ситуацію, що розвивається, але найкраще, що росія могла б зробити зараз - це негайно вивести свої війська", - наголосив британський дипломат.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, заявив, що підрив дамби Каховської ГЕС показує жорстокість російських окупантів на території України. Про це він написав у своєму Twitter.

"Руйнування сьогодні Каховської ГЕС ставить під загрозу життя тисяч мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість російської війни в Україні", – зазначив Столтенберг.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас засудила підрив Каховської ГЕС військами рф, наголосивши, що росія перетворила воду на зброю. Про це вона написала у Twitter.

"Терористична держава росія перетворила воду на зброю. Руйнування дамби Каховської ГЕС С є воєнним злочином, який впливає на незліченну кількість цивільних осіб, несе екоцид та масове знищення", - йдеться у дописі.

"Ми повинні зупинити цей цикл агресії, допомігши Україні перемогти та забезпечивши повну відповідальність", - додала Каллас.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв зі зброєю масового ураження підрив дамби Каховської ГЕС. Про це він написав у своєму Twitter.

"росія продовжує розширювати межі своєї агресії. Атака дамби у Новій Каховці над житловими масивами можна порівняти із застосуванням зброї масового ураження проти мирного населення. Ця жорстокість буде засуджена та покарана", – зазначив очільник чеського МЗС.

Окупанти о 2:50 6 червня здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. За словами місцевих жителів, вибух був лише один, але після нього конструкції почали руйнуватися одна за одною.

У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів. В "Укргідроенерго" наголосили, що Каховська гідроелектростанція, яку підірвали росіяни, повністю зруйнована та не підлягає відновленню. Херсонська ОВА оголосила про термінову евакуацію.