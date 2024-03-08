Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід

Два дипломати – американський та польський, які були активними учасниками розширення НАТО на Схід у 1997 році, діляться враженнями від пройденого шляху в спільній колонці на сторінках Atlantic Council. Вони акцентують на значенні цього рішення про розширення для безпеки в Європі, особливо в контексті нинішньої війни росії проти України.

Два роки тому путін розпочав повномасштабну війну, щоб повернути Україну до складу російської імперії. Інші європейські країни, які колись перебували під контролем кремля, уникли цієї долі, можливо, тому, що вони вже були членами НАТО. Наступного вівторка, 12 березня, виповнюється двадцять п'ята річниця розширення Північноатлантичного альянсу завдяки членству Польщі, Чехії та Угорщини, що проклало шлях для інших країн Європи, де раніше формально домінував кремль, до вступу в НАТО, а згодом і до Європейського Союзу. Розширення Альянсу, як видається, було великим успіхом. Але критики звинувачують розширення НАТО у відчуженні росії або в зазіханні на її природну "сферу впливу".

Чому НАТО вирішило залучити країни, які щойно вийшли з-під контролю москви? Чого прагнули Сполучені Штати? Чого прагнули поляки та інші країни Центральної та Східної Європи? Чи була ця політика дисконтуванням ризиків або ігноруванням російських інтересів? Автори цієї статті, поляк і американець, відігравали певну роль в урядах своїх країн у 1990-х роках і тісно співпрацювали над розширенням НАТО. З огляду на постійні суперечки щодо переваг цього процесу, дебати того часу не втратили своєї актуальності й сьогодні.

Стерти залізну завісу. Пріоритети США базувалися в росії

Поляки, як і багато інших країн Центральної та Східної Європи, на початку 1990-х років дійшли висновку, що їхня щойно здобута свобода перебуватиме під загрозою без членства в НАТО. Вони вважали, що Захід, особливо Сполучені Штати, мають вікно можливостей для дій. Лех Валенса і Вацлав Гавел, лідери, відповідно, Польщі і Чехії, які очолили успішні зусилля з повалення комунізму в 1989 році, а потім були президентами своїх країн, передали це послання президенту США Біллу Клінтону в перші місяці його керівництва.

Адміністрація Клінтона розуміла побоювання і прагнення поляків та інших, але спочатку надавала пріоритет відносинам з росією і виступала проти розширення НАТО. Якщо пострадянська росія розвиватиметься в демократичному і прозахідному напрямку, згідно з початковою логікою США, то європейська безпека, включно з Центральною Європою, піде за нею.

Однак позиція адміністрації США змінилася після серйозних (і подекуди суперечливих) внутрішніх дебатів. Радникові з національної безпеки Ентоні Лейку особливо не подобалася політика, яка замикала б центральноєвропейців за межами західних інституцій і залишала б їх у "сірій зоні". Ставлення до центральноєвропейських країн як до окремих від решти Європи, як він і деякі інші в адміністрації Клінтона побоювалися, фактично увічнить лінію "залізної завіси", залишаючи їх під майбутнім російським домінуванням. Крім того, до 1993 року вільна ринкова демократія в Центральній Європі, особливо в Польщі, розвивалася, породжуючи те, що стане поколінням переважно швидкого зростання і політичної стабільності, в той час як в росії реформи були нерівномірними, а націоналістичні партії здіймалися вже в 1993 році. З огляду на реалії проєкт європейської і трансатлантичної безпеки після Холодної війни, що ґрунтувався виключно на сподіваннях на росію, виглядав хитким.

Адміністрація Клінтона дійшла висновку, що для досягнення цілісної та вільної Європи необхідно стерти лінію "залізної завіси". Це означало відкриття ключових інститутів Заходу, починаючи з НАТО і Європейського співтовариства (нині ЄС), для країн Центральної Європи, якщо вони відповідатимуть західним стандартам у таких ключових сферах, як демократія, вільні ринки і добрі відносини зі своїми сусідами.

Двовекторний підхід. Аби не образити росію

Сполучені Штати не відкинули відносини з росією. Розширення НАТО буде частиною двостороннього підходу, що відбуватиметься паралельно з розвитком відносин між НАТО і росією, які можуть стати "союзом з Альянсом". Розширення НАТО і відносини між НАТО і росією не будуть пов'язані між собою. Кожен із них відбуватиметься незалежно від прогресу в іншому, а це означає, що росія не зможе заблокувати розширення НАТО, зупинивши розвиток відносин між НАТО і росією.

Адміністрація Клінтона також зняла занепокоєння росії щодо військових наслідків розширення НАТО, включивши до Основоположного акта 1997 року, який формалізував нові відносини між Північноатлантичним альянсом і росією, два ключових запевнення. По-перше, Основоположний акт підтвердив, що НАТО не має "жодних намірів, планів і причин розміщувати ядерну зброю на території нових членів". По-друге, Альянс заявив, що "за нинішніх і передбачуваних умов безпеки" оборона НАТО не потребує "додаткового постійного розміщення значних бойових сил". НАТО дотрималося цих обіцянок навіть після вторгнення росії в Грузію 2008 року і в Україну 2014-го. Більше того, Сполучені Штати продовжили скорочення своїх сил в Європі після закінчення Холодної війни.

Поляки залишалися скептично налаштованими щодо розвитку росії на пострадянському просторі, але вони прийняли двосторонній підхід адміністрації Клінтона, особливо з огляду на запевнення США, що розширення НАТО базуватиметься на здатності Польщі та інших претендентів на вступ до Альянсу відповідати стандартам НАТО, а не на згоді на це з боку росії. Щоб підтримати позицію адміністрації Клінтона, поляки навіть пом'якшили свій публічний скептицизм щодо москви, підкресливши, що розширення НАТО спрямоване більше на інтеграцію і стабілізацію Європи, ніж на відсіч потенційній російській загрозі.

Поляки побоювалися, що НАТО запропонує їм членство лише другого сорту, із застереженнями, які послаблять зобов'язання щодо колективної оборони, передбачені статтею 5 Угоди про колективну оборону. Але Сполучені Штати неофіційно консультувалися з поляками щодо формулювання запевнень Основоположного акта щодо розміщення звичайних збройних сил в росії, пояснивши, що це означає, і взяли до уваги польські занепокоєння перед тим, як остаточно сформулювати положення.

У 1997 році НАТО поглибила відносини між НАТО і росією, уклавши Основоположний акт, а пізніше того ж року на Мадридському саміті НАТО запросила Польщу, Чехію та Угорщину до вступу. Сенат США ратифікував їхній вступ до Альянсу 1998 року (переконливим голосуванням 80-19 голосів), а 12 березня 1999-го НАТО офіційно прийняло до своїх лав перші країни, що знаходились на схід від "залізної завіси". Адміністрація Джорджа Буша-молодшого продовжила двовекторну політику. 2002 року Альянс підвищив рівень відносин між НАТО і росією, а пізніше того ж року надіслав запрошення ще семи країнам Центральної і Східної Європи, зокрема Естонії, Латвії і Литві, які були незаконно анексовані Радянським Союзом у 1940 році. 2004 року всі ці нові члени НАТО також приєдналися до ЄС.

Баланс розширення НАТО. До 2007 року путін перетворив Захід на ворога

Яким є кінцевий результат розширення Північноатлантичного альянсу через двадцять п'ять років після вступу Польщі, Угорщини та Чехії?

Розширення НАТО досягло своїх цілей. Більшість країн Центральної Європи, в яких проживає понад сто мільйонів людей, отримали ціле покоління економічного розвитку, демократії і безпеки, на які мало хто очікував по обидва боки залізної завіси, коли 1989 року впала Берлінська стіна.

На шляху НАТО-росія цього не сталося. Президент рф Боріс Єльцин де-факто погодився з розширенням НАТО 1997 року, а путін, який прийшов на зміну Єльцину 2000-го, не заперечував проти розширення навіть за рахунок країн Балтії. Але через кілька років свого правління путін перейшов до авторитаризму вдома і збільшив свої амбіції за кордоном, намагаючись, як пізніше стало зрозуміло, зібрати російську імперію, зокрема через військові дії. Він помилково вбачав руку США у місцевих продемократичних рухах, які підтримували прозахідних лідерів у Грузії та Україні. До 2007 року путін перетворив Захід на ворога.

Тим не менше, в ретроспективі розширення НАТО виглядає навіть кращим рішенням. У 1993-94 роках Валенса і Гавел застерігали Клінтона, що якщо Альянс не прийме нових членів, коли це буде можливо, росія повернеться, щоб претендувати на таку частину своєї колишньої імперії, до якої зможе дотягнутися її армія. Війна, про яку вони попереджали тоді, ­– це війна, з якою зараз стикається Україна: війна за імперське завоювання. путін неодноразово давав зрозуміти свою підтримку імперським амбіціям росії, а також своє презирство до Польщі і схвалення фальшивих наративів про польську історію, зокрема у своєму останньому інтерв'ю Такеру Карлсону. Якби розширення НАТО не відбулося, Європа могла б зараз мати справу з російським домінуванням в Україні, повторною окупацією країн Балтії та прямою загрозою вторгнення в Польщу.

Що пішло не так у відносинах з росією, так це не розширення НАТО, а власне бачення російським керівництвом своєї країни та її потреб. Сполучені Штати прагнули працювати з пострадянською росією як з країною. путін визначив її як імперію. Ці імперські претензії включають Україну і потенційно поширюються на країни Балтії, Польщу, Фінляндію, Молдову, Грузію, Вірменію, Азербайджан і більшу частину Центральної Азії. Як зазначено на гігантському білборді в рф, зокрема на кордоні з Естонією, "кордони росії не закінчуються". Розширення НАТО не завадило росії розпочати імперські війни. Воно гарантувало, що ці війни відбуватимуться далі на схід.

З нагоди річниці членства Польщі в НАТО польські президент Анджей Дуда і прем'єр-міністр Дональд Туск зустрінуться з президентом США Джо Байденом 12 березня у Вашингтоні. Дуда і Туск походять з різних і конкуруючих частин польського політичного спектру, але вони єдині у своїй підтримці НАТО, України і вільного світу. У цю річницю вони мають можливість підкреслити, як багато Європа і Сполучені Штати здобули за останнє покоління завдяки розвитку свободи і безпеки, і як важливо продовжувати цей процес, підтримуючи Україну в її боротьбі за ті ж самі цінності.

Єжи Козьмінський був генеральним директором і заступником державного секретаря в канцелярії прем'єр-міністра Польщі у 1989-1993 роках, заступником міністра закордонних справ Польщі у 1993-1994 роках і послом Польщі в США у 1994-2000 роках. Наразі він є президентом Польсько-Американського Фонду Свободи. Деніел Фрід – почесний співробітник в Атлантичній раді та колишній посол США в Польщі. Був політичним радником посольства США у Варшаві у 1990-1993 роках, директором з питань національної безпеки, а згодом старшим директором з питань Центральної та Східної Європи у 1993-2000 роках, а також послом США в Польщі у 1997-2000 роках.

Джерело: Atlantic Council