Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе

Науковий співробітник Центру Топчубашова в Баку Ніколас Чхаїдзе переконливо доводить читачам сторінки Atlantic Council, чому одержимість путіна виправити історію є загрозою для багатьох країн в Європі. Адже після України він візьметься за завоювання інших держав, які він вважає "власністю" російської імперії.

Історія завжди слугувала ідеологічним полем битви, але мало хто з правителів сучасної епохи використовував минуле як зброю так безжально, як путін. Понад два роки російський диктатор намагається виправдати найбільше вторгнення в Європу з часів Другої світової війни, зображуючи його як священну місію з повернення "історично російських земель".

Заклопотаність путіна історією стає все більш очевидною з розвитком його правління і тісно пов'язана з його глибоким обуренням щодо історичної несправедливості розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Ще 2005-го путін оплакував розпад СРСР як "найбільшу геополітичну катастрофу століття".

Це відчуття несправедливості допомогло підігріти одержимість путіна Україною, сусідньою країною, яку багато росіян все ще вважають ключовою частиною історичної батьківщини своєї нації. Існування незалежної України вже давно викликає у путіна обурення як символ відходу сучасної росії від імперії. З перших років свого правління він зробив підкорення України одним зі своїх зовнішньополітичних пріоритетів.

На початкових етапах кремлівської кампанії з відновлення російської влади над незалежною Україною було докладено значних зусиль для підриву історичної легітимності української держави серед російської аудиторії та всередині самої України. З ескалацією російської агресії проти України розширилася і війна кремля проти української історії, коли українців демонізували як "нацистів" і відкидали як "штучну націю".

Роки все більш ворожої риторики проклали шлях до військової агресії. Коли навесні 2014 року путін розпочав вторгнення в Україну із захоплення Криму, він почав називати південну та східну Україну "Новоросією". Його рішення відродити давно забуту імперську термінологію часів царату стало найяскравішим свідченням того, що путін має намір знищити українську державність і перекреслити понад століття європейської історії.

путін формалізував своє заперечення української державності у суперечливому історичному есе, опублікованому в липні 2021 року. Під назвою "Про історичну єдність росіян і українців", цей видатний документ виклав відмову путіна від права України на існування, а також довгі аргументи на користь того, що українці насправді є росіянами ("одним народом"). Есей путіна заклав ідеологічне підґрунтя для повномасштабного вторгнення, яке розпочалося через кілька місяців.

Протягом останніх двох років історія залишалася ключовим фронтом у боротьбі за виправдання російського вторгнення в Україну. Протягом першого літа війни путін прямо порівнював себе з Пєтром І, а вторгнення в Україну – з імперськими загарбницькими війнами російського царя у XVIII столітті.

Рік по тому путін наказав випустити нові підручники з історії для російських школярів, а також внести зміни до навчальних планів з очевидною метою легітимізації військової кампанії, спрямованої на знищення української держави і нації. Це було частиною ширшої тенденції в росії, спрямованої на приведення офіційного історичного наративу країни у відповідність до дедалі радикальнішого путінського бренду ревізіонізму.

Вражає те, що путін вирішив використати своє гучне інтерв'ю з американським журналістом Такером Карлсоном цьогоріч у лютому в якості платформи для того, щоб представити війну в Україні як пошук історичної справедливості. Хоча Карлсон явно хотів, щоб путін звинуватив НАТО і США у вторгненні, сам президент рф вважав за краще розпочати плутану півгодинну лекцію з історії, пояснюючи давнє коріння претензій росії на Україну.

Інші російські високопосадовці взяли приклад з путінської збройної версії історії. Найяскравішим прикладом цієї тенденції є колишній президент росії Дмітрій Мєдвєдєв, який регулярно використовує історичні посилання у своїх частих нападках на Україну і весь західний світ. "Один із колишніх лідерів України якось сказав, що Україна – це не росія. Ця концепція повинна зникнути назавжди. Україна – це, безумовно, росія", – заявив він цього місяця.

Оскільки повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже третій рік, історичні мотиви путіна стають дедалі очевиднішими. Він регулярно заявляє, що великі українські міста, такі як Одеса, і цілі регіони України є "історично російськими", вказуючи на те, що його імперські амбіції все ще далекі від задоволення.

Багато хто зараз запитує, як далеко путін має намір зайти. Він часто висловлював своє переконання, що Радянський Союз був російською імперією під іншою назвою. Якщо путін продовжить свій хрестовий похід за повернення "історично російських земель" і розширить це визначення, включивши в нього всі колишні царські володіння, це поставить ще більше десятка країн під загрозу того, що їх спіткає та ж доля, що й Україну.

путін взяв на озброєння історію, щоб виправдати геноцидне вторгнення в Україну і дегуманізувати весь український народ. Якщо його не зупинити в Україні, російський диктатор використовуватиме ті ж самі фальшиві історичні аргументи для запуску нових імперських авантюр.

Джерело: Atlantic Council